Ces mystères qui entourent le caïd toulonnais Franck Perletto, interpellé la semaine dernière

Une ombre plane toutefois toujours au-dessus des Perletto... Le décès de Pascal, il y a plus de dix ans, demeure énigmatique. Ce qui a été qualifié par les enquêteurs, durant les investigations, comme un règlement de compte n'a jamais été résolu. Longtemps restée dans une impasse, l'affaire a été purement et simplement classée. Circulez, il n'y a plus rien à avoir. Ni tireur embusqué ni commanditaire éventuel n'ont pu être désignés. Dossier archivé et non résolu.

Depuis trente ans, la réputation - galvaudée ou pas - de ce presque sexagénaire toulonnais s'est imposée alors même que celui-ci a passé plus de 20 ans derrière les barreaux. Avec son frère Pascal, lui aussi affublé de l'étiquette de patron du Milieu varois, ils ont marqué de leur empreinte la voyoucratie du Sud. Dans le sillage de son aîné baptisé du blase "petit vélo", assassiné le 1er juin 2011 dans le quartier Aguillon à Toulon alors qu'il venait de sortir de prison et bénéficiait d'une libération conditionnelle, "Francky" les bons tuyaux a purgé toutes ses peines. Jusqu'à la dernière miette.

Un parrain du Var. Un caïd. Une pointure du grand banditisme. Un "gros poisson". Lucky Luke ou l'homme qui tire plus vite que son ombre... Depuis plus de trois décennies, Franck Perletto est affublé de plusieurs noms de baptême visant à le rapprocher d'un parrain à la Francis Ford Coppola. Sans les polpettes à la sauce tomate italienne de la mama de la famille Corleone mais dans une version bouillabaisse varoise sans un seul homicide à son casier judiciaire, faut-il le préciser.

L'Arrestation surprise le 12 octobre 2021 à Toulon

Le mardi 12 octobre 2021, l'information tombe. Franck Perletto vient d'être arrêté à Toulon. L'homme qui s'était fait discret depuis sa sortie de prison, après plus de vingt ans de détention pour un vaste trafic de stupéfiants dans les années 90, refait parler de lui. Pourtant, depuis sa remise en liberté en 2018, son nom ne défrayait plus la chronique. Depuis trois, c'est une véritable mise au vert pour se réhabituer à la vie, à l’époque et au travail pour l'ex-taulard.

Libérable depuis 2010, l'homme qui avait (encore) quelques boulets judiciaires au pied - dont un dossier de braquage au fourgon blindé commis en 1986 à Marseille où un témoin l'impliquait -, avait dû attendre huit années supplémentaires pour retrouver une vie quasi normale et reprendre une activité professionnelle loin du département de son enfance.

Mais ce 12 octobre dernier, c'est bien dans le Var que Franck Perletto réapparaît. Attablé à la terrasse du Bar de la Marine, face au Palais de justice, il est encerclé par des policiers de la sûreté départementale. Il accompagne ce jour-là son nouvel employeur à un rendez-vous. Sans heurts et avec calme, il est arrêté et menotté devant des clients médusés.

Son avocat, Me Thierry Fradet précise alors que cette interpellation n'était pas nécessaire en l'état. "Monsieur Perletto n'a jamais été convoqué et s'il l'avait été, il se serait rendu à la convocation. Depuis sa sortie de prison, il respecte toutes ses obligations à la lettre".

A ainsi ressurgit une fiche de recherche pour l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement en lien avec une tentative de braquage commise en Suisse en 2003. Pour le pénaliste varois le nœud du problème est bien là... Une confusion de peine avait été sollicitée - notamment avec les 20 années de détention déjà purgées -et l'arrestation s'est produite avant l'issue de cette procédure.

Pourquoi cet homme au passé sulfureux a purgé plus de 20 ans de prison?

Franck Perletto c'est l'histoire tumultueuse du cadet d'une fratrie de trois enfants. Né le 16 octobre 1962, il débute, comme son père et sa mère, une carrière professionnelle au sein de la mairie de Toulon, sous la municipalité Arreckx, au service des eaux.

Mais ce jeune homme qui trimballe ses crampons sur les stades de foot amateur et partage des virées avec les copains dans son QG du Mourillon, se lance aussi dans la commercialisation de jeux vidéos et de machines à sous qui seront utilisées par le Milieu, à cette époque, comme de véritables machines à fric et à blanchissement.

L'employé municipal multicartes, au casier judiciaire vierge, va être inquiété pour la première fois pour son rôle supposé dans l'attaque d'un fourgon blindé le 13 mars 1990 à Marseille. Des lettres anonymes - qui s'avéreront peu tangibles -, le ciblent comme étant impliqué dans une affaire sanglante qui a causé la mort de deux convoyeurs. Franck Perletto est écroué du 13 mars 1992 au 2 juin 1994. Soit deux ans derrière les barreaux en détention provisoire avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Il n'entendra plus parler de ce dossier pendant... dix-neuf ans. Jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2013 qui a prononcé sa mise en accusation pour assassinat, tentative d'assassinat, vol avec arme, détention d'armes et de munitions, recels de véhicules, avec son renvoi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en 2016.

Interrogé sur ce dossier qui faisait mystérieusement surface si tardivement, Me Thierry Fradet, l'un de ses conseils, critiquait à la veille du procès devant les assises des Bouches-du-Rhône, la lenteur déraisonnable, "l’éternité judiciaire" qui empêchait son client de recouvrer la liberté.

Dans cet espace-temps, le pedigree judiciaire du Varois va s'étoffer, entre outrages à fonctionnaire de police (1999), violation du secret de l'instruction, corruption active et recel en bande organisée (2001), jusqu'au trafic de stupéfiants (2003, 2004 et 2006) et évasion (2007).

Ce sont les affaires Océan et Topaze qui le précipitent vers des sentences judiciaires plus lourdes. Si les deux dossiers se ressemblent à s'y méprendre, ils font l'objet de deux instructions et de deux procès différents. Océan et Topaze s'articulent autour d'un trafic de stupéfiants entre le Maroc et la France (pour la partie cannabis) et le Brésil et la France (en ce qui concerne la coke et la marijuana), sur des périodes comprises entre 1994 et 1995 pour Océan et 1996 et 1998 pour Topaze.

Dans cette dernière affaire au nom cristallin, on voit surgir des "beaux gars": les "Tontons", les "Lyonnais" et les "Petits"-Perletto-and-Co. Franck Perletto comparait notamment aux côtés de Tony Cossu alias Tony l'anguille, ancien beau-frère de Francis le Belge. Il écope de 8 ans de prison.

Dans le dossier Océan, la peine infligée tombe: 17 ans lors du premier procès et 14 ans en appel est-il prononcé le 5 mai 2003 à Aix-en-Provence dans un tribunal placé sous haute surveillance. Et pour cause, Franck Perletto, aux abonnés absents, s'est évadé du centre pénitentiaire de Luynes peu de temps avant le début des débats, avant d'être rattrapé.

Incarcéré depuis le 1er avril 1998, Franck Perletto a finalement commencé à purger une peine pour stups et évasion qui va s'étendre sur 22 ans. Un cumul de peines rarement vu en France pour de tels délits. "Pendant sa longue détention à Clairvaux, il a vu des tueurs d’enfants écroués après lui être libérés. Dans la même commission de libération conditionnelle que la sienne, une permission a été accordée à un détenu qui a tué trois femmes…", dénonçait alors son avocat.

Les confusions de peines auxquelles il avait droit ne lui ont jamais été accordées. C'est un régime pénitentiaire et judiciaire strict qui lui est appliqué, avec dix années placées à l'isolement. Il sera libéré en 2018.