Ces militants dégonflent les pneus des SUV au nom de l'écologie

Dégonfler pour protester. C'est ce qu'on fait une poignée de militants la semaine dernière à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, en s'attaquant aux SUV garés dans la rue.

Au total, une centaine de ces véhicules auraient été ciblés dans la nuit du vendredi 30 septembre.

Les auteurs, se présentant comme écologistes, font partie du collectif "Les dégonfleurs" et s'attaquent à ces véhicules jugés trop polluants car plus lourds.

Ils laissent un mot sur les pare-brise

"Je commençais à chercher sérieusement une façon de m'investir sur un sujet important: le transport individuel qui est quand même la deuxième cause de réchauffement climatique dans le monde. L'action en tant que telle m'a plu, parce qu’on ne détruit pas le matériel, on les dégonfle simplement (...) Ce sont pleins de petits groupes indépendants. Dans mon groupuscule, on est quatre copains, bientôt cinq", explique Sylvain, 25 ans, biologiste marin ayant participé au dégonflage de SUV à Meudon, à RTL.

Les militants ont tout de même pris le soin de laisser des mots sur les pare-brise des véhicules, avertissant les propriétaires de leur action afin qu'ils ne se mettent pas en danger en prenant la route.

"Nous avons dégonflé un ou plusieurs de vos pneus, ne le prenez pas personnellement, vous n'êtes pas notre cible, c'est votre véhicule. Nous faisons ça car conduire un véhicule de cette taille est particulièrement néfaste" pouvait-on lire.

Le collectif "Les dégonfleurs" est rattaché au groupe britannique "Tyre Extinguisher", lancé en 2021. Ces derniers revendiquent 9.000 dégonflages de pneus cette année en Europe, et comptent atteindre la barre symbolique des 10.000.