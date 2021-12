Ces deux frères ont vécu l'explosion et filmé le drame de Sanary depuis l'immeuble voisin, ils racontent

"Je vous l'avoue, je suis très choqué de savoir qu'il y a encore des familles coincées dans les décombres." Au moment où nous entretenions avec Alimi Nasri, un habitant de Sanary qui a assisté à l'explosion de très près, un père de famille d'une trentaine d'années venait d'être retrouvé sans vie dans les gravats de l'immeuble du 6 rue Jean-Jaurès, effondré quelques heures plus tôt. Et les pompiers creusaient un tunnel dans les débris afin de secourir un bébé. Après s'être rendu, vers 3h30 du matin, dans les locaux de son entreprise située sur le port, avenue Georges-Clemenceau, Alimi, un traiteur de 35 ans, a entendu une explosion assourdissante, juste derrière lui. Sachant son petit frère de 32 ans, Salem, un employé du Provençal (au 23 de la rue Jean-Jaurès) et qui vit juste au-dessus, il accourt en l'appelant frénétiquement au téléphone, pour être certain que ce dernier va bien. L'explosion aurait été en fait entendus à huit kilomètres à la ronde, selon des policiers sur place. "Je me suis retourné, il y avait plein de poussière, dit Alimi, puis j'ai aussitôt couru vers le commerce de mon frère, puis chez lui, une fois que je savais qu'il était indemne. C'est depuis le toit de l'immeuble d'une amie proche, Valérie, qui habite en face de chez mon frère et juste à côté de l'immeuble éventré, que nous avons commencé à prendre des photos et à filmer." Choquée, l'amie en question a ensuite été évacuée et prise en charge en urgence par le Samu, son habitation jouxtant celle qui avait subi l'explosion. Le quartier a alors été bouclé.

Alimi et Salem Nasri Montage photos Alimi et Salem Nasri.

Les recherches se poursuivent Salem ayant des difficultés à parler français, c'est Alimi qui prend les devants et contacte d'abord Var-matin en nous envoyant, via Messenger, une vidéo impressionnante des dégâts, déjà reprise par les télévisions nationales. Puis des photos, prises à l'aube. Le tout depuis le troisième étage de l'immeuble d'à coté, donc pile à la hauteur des dégâts. Il accepte ensuite de nous parler au téléphone, encore tremblant. "Une fois que les pompiers sont arrivés, j'ai pourtant dû commencer ma journée de travail à quelques rues de là", poursuit Alimi. Tout en restant en contact serré avec son frère qui, lui, ne travaillera pas au Provençal en ce mardi 7 décembre. Et pour cause: le quartier était encore sous haute surveillance vers midi, les conduits de gaz coupés dans le périmètre, et alors que la centaine de personnes mobilisées recherchaient encore des survivants.

"Les portes d'entrée des établissements d'en face ont été endommagées, Salem ne pourra pas aller au travail, tout est fermé." En fin de matinée, les recherches dans les décombres se poursuivaient pour retrouver une dame âgée et son fils, un homme en situation de handicap, les deux dernières personnes portées disparues. "Pour l'instant, on n'a pas encore de signe de vie dans les décombres mais le bébé, on ne l'a pas entendu tout de suite non plus", a précisé le colonel Eric Grohin, chef des sapeurs-pompiers du Var. "Notre amie avait des amis proches dans cet immeuble, quand elle a dû partir, elle ne savait même pas s'ils étaient encore coincés", s'affole soudain Alimi. "Et je pense surtout à cette pauvre famille dont le père est décédé. Je ne suis pas bien du tout, car je me dis que ça pourrait arriver à n'importe qui, à tout moment". Suivez notre live sur l'effondrement de l'immeuble à Sanary ici.