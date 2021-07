Certains employés ne portaient pas le masque, une plage privée de Monaco fermée par les autorités

Réouverture vendredi matin

La décision a pris effet lundi et court jusqu’à ce jeudi inclus. Avec une réouverture prévue vendredi au matin. "Ce moment sera l’occasion de prendre du recul sur cette courte saison, placée sous le signe d’une situation sanitaire complexe, et de revenir encore plus fort et heureux de vous accueillir - avec nos masques bien sûr", assure l’établissement aux internautes.

Plus de fermeté sur les contrôles

Le ministre d’État, Pierre Dartout, s’était montré ferme la semaine dernière, à l’occasion de l’annonce du projet de loi portant sur la vaccination des soignants. Les derniers contrôles effectués dans les bars et restaurants du pays laissaient présager "de nouvelles mesures de sanctions".

Et ce dans un contexte où le taux d’incidence remonte à Monaco (NDLR: soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100.000 personnes sur une période de 7 jours écoulés. Il était de 268,58 cette semaine. Et 156,45 la semaine précédente.) ainsi que dans le département voisin des Alpes-Maritimes.

Sur le bulletin officiel de la Principauté, les dernières fermetures administratives recensées pour non-respect de la réglementation anti-covid dataient du 30 avril dernier.