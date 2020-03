Ce que vous pensez du futur Code de la route

Avec l’explosion des modes de déplacement doux - vélos et trottinettes électriques, gyropodes - le partage de l’espace public est, de fait, chamboulé. D’autant plus dans un territoire étriqué où le morceau d’asphalte se fait rare. Sans règles adéquates - et du civisme - la sécurité des usagers de la route peut être menacée. On l’a vu avec les accidents, dont un grave, liés à Monabike, le service de vélos électriques au succès exponentiel.

C’est pourquoi le gouvernement princier a dû revoir sa copie. Il y a tout juste un an, la trottinette électrique, c’était niet presque de partout. Dans la future mouture du Code de la route (lire ci-contre et notre édition du 8 février), qui découle d’une large concertation amorcée fin 2019, celle-ci a désormais toute sa place. Que pensent les principaux intéressés et usagers de cette future nouvelle réglementation, laquelle devrait être effective courant mars après la publication d’un arrêté ministériel ?

Quelques inquiétudes

« Cette réglementation est une belle avancée », souligne d’emblée Dorian Huart, dans les commentaires Facebook de notre papier traitant du sujet. « Bravo, une bonne initiative », surenchérit Paul Nicolaidis.

Néanmoins, sur les réseaux sociaux, où la critique se veut facile, une interrogation prédomine. « Bravo pour le casque obligatoire. Mais pourquoi le limiter à 18 ans ? Je vois trop d’adultes inconscients sans casques », regrette Patrick Volponi. « Après 18 ans, plus besoin de casque, la tête est dure », ironise un autre.

Autre inquiétude des internautes : l’autorisation pour les vélos de circuler dans les couloirs de bus. « Dangereux » pour certains, « problématique » pour d’autres. Umberto Langellotti, président de la fédération monégasque de cyclisme, balaye ces qualificatifs. « En tant qu’utilisateur de vélo électrique, je peux vous dire que c’est une très bonne chose. Il y a moins de trafic sur les voies de bus, il n’y a pas la voiture qui veut vous doubler à tout prix, qui vous met la pression. C’est moins stressant, plus sécuritaire. Certes, il y a la crainte de ralentir les bus mais ceux-ci ont une vitesse moyenne assez lente et s’arrêtent souvent. La deuxième phase, ça serait d’avoir des pistes cyclables. Le gouvernement en est bien conscient et travaille là-dessus. Il faut trouver des surfaces exploitables », argumente celui qui a participé à la concertation, initiée par le gouvernement.

Débat sur les plus jeunes

Dernier débat sur la Toile, l’abaissement à 14 ans de l’âge minimum autorisé pour emprunter un vélo MonaBike. Certains pointant la fougue et l’inconscience de bon nombre d’adolescents en pleine jungle urbaine. Et craignant, de fait, la multiplication de comportements dangereux sur le bitume. « Il faut faire passer un vrai Code pour les jeunes, ils connaissent la moitié des panneaux et ne savent pas comment doubler. Parfois, ils doublent à droite. Très dangereux », remarque Géraldine Risaliti Goliro. Patrick Rinaldi, président de la Prévention routière à Monaco, reprend l’argument du gouvernement princier sur ce point-là. « Ils ont le droit de conduire des cyclomoteurs de moins de 50 cm3 dès 14 ans en passant un permis. C’était donc ridicule de leur interdire MonaBike. Cela ne me choque donc pas. Du côté de la prévention routière, on oblige tous les mineurs à mettre un casque, ça, c’est bien. Regardez au ski, aujourd’hui, tout le monde en utilise un. On va se servir des enfants pour éduquer les parents. »

La Prévention routière et la Fédération monégasque de cyclisme, sous la houlette de l’Éducation Nationale, travaillent sur la mise en place de formations à grande échelle pour les plus jeunes. « L’idée est de les habituer à faire du vélo, leur donner une première approche du Code de la route. On va essayer d’aller encore plus loin que ce qui est fait par la Sûreté publique pour la sélection à un concours international. »

Quant à l’autorisation de la trottinette électrique sur la chaussée, celle-ci semble faire consensus. Au moins du côté des usagers. « Beaucoup de travailleurs descendent du train avec leurs trottinettes pour aller à Fontvieille. C’est une belle avancée. C’est un engin adapté à la taille du pays, confie Tristan. Même si l’on va devoir mettre la main à la poche pour l’équipement, c’est rassurant car on sera en sécurité vis-à-vis des voitures et on ne sera plus un danger pour les piétons. »

