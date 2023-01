Ce que révèle l'enquête de personnalité de Cédric Jubillar, deux ans après la disparition de son épouse

Plus de deux ans après sa disparition près d'Albi, Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, reste introuvable. Son mari, Cédric, a été mis en examen et écroué en juin 2021 pour le meurtre de son épouse. Depuis, le suspect, qui n'a cessé de clamer son innocence, demeure en détention provisoire. Ses multiples demandes de remise en liberté ont toutes été rejetées.

Une enquête de personnalité a été ordonnée le 9 juin 2021 et a été remise à la justice le 20 décembre dernier 2022. Le dossier de 35 pages - que s'est procuré BFMTV - dessine le profil d'un homme violent, manipulateur et autoritaire, résultant de deux entretiens menés avec le suspect et d'une quarantaine d'autres réalisés avec des proches.

Une mère absente

La vie de Cédric Jubillar, aujourd'hui âgé de 35 ans, est tout d'abord marquée par une enfance difficile. Sa mère lui a donné naissance alors qu'elle n'avait que 15 ans. Afin de "vivre sa vie d'adolescente et de jeune adulte au détriment de sa vie de mère", comme indiqué dans l'enquête, elle prend la décision de le confier. Et ce, à plusieurs reprises.

Des placements qui "ont pu être vécus par Cédric Jubillar comme des répétions à rejet d'une parte, d'injustice d'autre part", considère l'intervenante socio-judiciaire en charge de rédiger cette enquête.

La jeune mère de famille se serait également montrée passive face à des faits de violence perpétrés par le beau-père sur son fils, ainsi que sur de possibles attouchements du grand-père.

Un consommateur de cannabis "fourbe et narquois"

Un couple qui l'accueilli, le dépeint néanmoins comme un enfant "docile et joyeux". Mais lorsque Cédric Jubillar atteint l'adolescence, sa personnalité semble changer radicalement. Il est alors décrit comme un garçon "fourbe et narquois", qui consomme du cannabis.

La drogue pourrait "possiblement et illusoirement combler le manque d'amour, qui génère un vide affectif chez lui". Le cannabis sera plus tard la cause de nombreuses disputes avec son épouse Delphine.

Une vie de famille compliquée

Delphine et Cédric se rencontrent lorsqu'ils ont 18 ans. Au début, le jeune couple s'aime passionnément. Mais au fur et à mesure, la relation change. Lui, est plutôt expansif et exubérant. Tandis qu'elle, est une personne qui a tendance à se faire plutôt discrète.

Le mari prend alors le dessus dans le couple et va même voir ailleurs. Dans l'enquête, il ressort que cette volonté d'être dans la lumière pourrait avoir vocation à rassurer sa personnalité fragilisée.

Avec ses enfants, une fille et un garçon, Cédric Jubillar est décrit comme un père autoritaire et parfois violent. Notamment avec son fils.

Un manque d'argent et de professionnalisme

Plaquiste et peintre en bâtiment, le rapport indique que le suspect manque de "qualités professionnelles spécifiques au secteur du bâtiment", mais aussi de franchise et globalement de qualités humaines. Si bien qu'il n'obtiendra jamais le CDI qui lui était promis.

Le couple bat de l'aile et Delphine est déçue. D'autant que la situation financière de ce dernier est loin d'être au beau fixe. Ce qui selon les proches interrogés inquiète fortement le mari, prêt à tout pour gagner de l'argent.

Et pour ne rien arranger, les travaux de la maison n'avancent pas. Durant l'été 2020, Delphine décide de demander le divorce. Une volonté "très mal vécu par l'intéressé déjà repéré comme réfractaire aux ruptures amoureuses qu'il a subies alors qu'il était adolescent".

Conclusions de l'enquête

L'intervenante socio-judiciaire indique en conclusion de cette enquête, qu'il est "souhaitable que Cédric Jubillar puisse bénéficier d'un suivi psychologique lui permettant de comprendre les tenants et aboutissants de son histoire personnelle et de pouvoir mettre en mots et en liens les vécus traumatiques de son histoire avec certains de ses agissements".

Ce suivi "favoriserait un travail sur les relations dominants/dominés dans lesquelles il est inscrit depuis toujours pour s'orienter vers des relations plus justes".