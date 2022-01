Ce que l'on sait sur les 3 premiers féminicides de l'année 2022 en France

"Les féminicides sont seulement le haut de l'iceberg"

Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, 102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2020, d'après un bilan du ministère de l'Intérieur, contre 146 en 2019. Le collectif féministe contre les violences sexistes et sexuelles #NousToutes dénombre 113 féminicides en 2021.

Marylie Breuil, membre de #NousToutes, a fustigé sur France Info un "énorme décalage entre les dispositifs mis en place et le nombre de femmes victimes de violences conjugales", dénombrant 379 bracelets anti-rapprochement en septembre 2021 et plus de 200.000 femmes victimes de violences conjugales.

"Les violences envers les femmes ne s'arrêtent pas avec la nouvelle année. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les féminicides sont seulement le haut de l'iceberg et qu'il y a énormément de violences psychologiques et physiques qui arrivent avant le fait de tuer cette femme."

"La plupart des politiques publiques mises en place par le gouvernement sont des politiques de répression, elles viennent punir les violences." Elle demande "des politiques de prévention pour éradiquer le problème à la source, des mesures d'éloignement dès que les femmes prennent contact avec la justice, et beaucoup de formation de tous les personnels en lien avec des victimes de près ou de loin".