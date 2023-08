Ce que l'on sait sur le nouvel homicide sur fond de trafic de stupéfiants à Nîmes, deux jours après la mort d'un enfant de 10 ans

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 août, un homme de 18 ans originaire de Béziers, dans l'Hérault, a été abattu, quelques jours après la mort du jeune Fayed, 10 ans, dans le même quartier sensible de Nîmes. On fait le point.

Que s'est-il passé?

Les secours, appelés un peu avant 4h du matin dans cette cité située à l'ouest de la ville, ont découvert un jeune homme blessé par balles à l'abdomen, sans pouvoir le ranimer, selon le parquet.

A quelques mètres, "la sinistre galerie Wagner, le gros point de deal du quartier, là où Fayed, 10 ans à peine, a été mortellement touché par une balle perdue dans une fusillade entre gangs rivaux lundi soir", précise Midi Libre.

Aux côtés de la victime, une voiture Citroën avec des traces d'impact. Des douilles de deux calibres différents, dont du 7.62 - correspondant à celui des fusils d'assaut comme les Kalachnikov -, ont été retrouvées au sol à proximité, tandis que plusieurs témoignages ont signalé que le ou les auteurs des tirs avaient pris la fuite à bord d'une voiture noire, selon différentes sources policières.

Qui était la victime?

La victime est un homme de 18 ans, originaire de Béziers.

"Il a été retrouvé avec dans ses poches des billets de dix et cinq euros, ainsi que du cannabis, laissant penser qu'il pourrait s'agir d'un simple "charbonneur", une petite main chargée de revendre des petites quantités de haschich", écrit Midi Libre.

Il était "connu des services de police et de justice", selon le parquet. La police judiciaire de Montpellier a été "saisie des faits de meurtre en bande organisée".

Que se passe-t-il dans le quartier de Pissevin à Nîmes?

"Les faits se sont déroulés sur les lieux d'un point de deal", a confirmé la procureure de Nîmes, Cécile Gensac. Pour les policiers spécialistes des trafics de stupéfiants, il s'agirait en effet d'un énième épisode de la guerre que se livrent deux bandes rivales pour le contrôle du trafic de drogue.

Le renfort de la CRS 8, envoyée par le ministre de l'Intérieur pour sécuriser le quartier de Pissevin, après la mort de Fayed, lundi soir à Nîmes, n’a pas suffi. Les règlements de compte continuent dans la cité gardoise gangrenée par le trafic de stupéfiants.

Que dit l'enquête?

"L'enquête, menée par la police judiciaire, s'intéresse aux occupants d'un véhicule noir qui a été aperçu par plusieurs témoins quittant à toute vitesse la rue Lulli après les coups de feu. Cette voiture, un C5 Aircross, a été retrouvée incendiée dans le quartier de la Cigale à quelques centaines de mètres. Elle était signalée volée à Marseille depuis le 20 août", détaille Midi Libre.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sa venue à Nîmes ce vendredi 25 août.

L'enquête sur la première fusillade de lundi est, depuis mercredi, menée sous la direction du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, qui suit les dossiers de grande criminalité sur l'arc Sud-Est.

Règlements de compte en série à Nîmes

"Au sein du quartier, peu de gens sont, ce matin, au courant de ce nouveau meurtre. Mais dès que la population en aura connaissance, alors même que des CRS avaient été déployés, les gens vont énormément s'inquiéter. Car cela signifie que les trafiquants tirent à vue", a témoigné jeudi auprès de l'AFP Raouf Azzouz, directeur du centre social Les Mille Couleurs, situé à Pissevin.

Selon des chiffres de l'ex-procureur de Nîmes, Eric Maurel, une quinzaine de règlements de compte avaient fait huit morts à Nîmes en 2020 et trois en 2021, dont un adolescent de 17 ans. La plupart de ces homicides avaient eu lieu à Pissevin, au Chemin Bas et au Mas de Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.

Plusieurs villes du sud-est de la France dont Marseille, Avignon, Nîmes, dans un arc entre l'Espagne et l'Italie, sont touchées depuis plusieurs années par des assassinats liés au trafic de stupéfiants, une violence qui fait désormais des victimes collatérales