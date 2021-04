Ce que l'on sait de l'agression de Bernard Tapie et de son épouse

que s'est-il passé?

Quatre personnes se sont introduites par le premier étage de la propriété de Bernard et Dominique Tapie située à Combs-la-ville, en Seine et Marne, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le couple dormait au moment du cambriolage et les malfaiteurs ont frappé et ligotés Bernard Tapie et sa femme.

C'est Dominique Tapie qui a réussi à se libérer pour se rendre chez une voisine et donner l'alerte.

Ont-ils été blessés?

Au cours de ce home-jacking, les époux Tapie ont été violemment agressés.

Dominique Tapie a affirmé à RTL ce dimanche qu'elle avait reçue des coups au visage et souffrait de plusieurs hématomes. Elle a d'ailleurs été transportée à l'hôpital de Fontainebleau pour consultation avant d'en ressortir.

Bernard Tapie, qui souffre d'un double cancer de l'oesophage et de l'estomac, affirme lui avoir reçu un coup de matraque à la tête, mais il n'a pas souhaité être conduit à l'hôpital.

"Mon grand-père a refusé d'être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué. Il était assis sur une chaise, il a reçu un coup de matraque », a déclaré à l'Agence France-Presse le petit-fils de l'ancien député, Rodolphe Tapie.

Qu'ont dérobé les voleurs?

Si le montant du butin n'a pas été communiqué, les quatre voleurs ont dérobé deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague, selon une source proche de l'enquête.

comment vont les époux Tapie?

Après ce violent home-jacking, les époux Tapie sont sous le choc et ont reçu un appel téléphonique d'Emmanuel Macron, le président de la République, selon BFM TV.

Ils ont regagné leur domicile de Paris dans l'après-midi.

La police judiciaire de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration.

Aucune interpellation n'a été réalisée pour le moment.