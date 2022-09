Ce que l'on sait de la série d'attaques au couteau qui a fait 10 morts au Canada

Que sait-on à ce stade de cette attaque, l'une des plus meurtrières ces dernières années au Canada?

Où a eu lieu la série d'attaques?

Dimanche à 5H40 du matin (11H40 GMT), la police a répondu à un premier appel d'urgence provenant de James Smith Cree Nation, une petite localité isolée de 2.500 habitants, où vit une forte population autochtone, dans la province de la Saskatchewan, au centre-ouest du Canada.

Plusieurs autres appels d'urgence ont suivi et les attaques ont fait 10 morts et 18 blessés, à James Smith Cree Nation et dans la localité voisine de Weldon. Selon la police, il y a 13 scènes de crime.

Qui sont les suspects?

La police a dévoilé dès dimanche l'identité et les photos de deux suspects, Myles Sanderson, 30 ans, et Damien Sanderson, 31 ans, sans préciser s'ils étaient de la même famille, en les décrivant comme "armés et dangereux".

Myles Sanderson était déjà connu pour avoir purgé une peine fédérale de près de cinq ans pour agression, vol et violences, selon la police. En libération conditionnelle, il avait disparu et était recherché depuis mai.

Les deux hommes auraient pris la fuite à bord d'une Nissan Rogue noire. Le véhicule de type SUV a été vu vers 11H45 dimanche, dans la ville de Regina, la capitale de la province à plus de trois heures de route au sud du lieu des crimes. La police, qui pense que les deux suspects pourraient être cachés dans cette ville, a aussi étendu l'alerte aux provinces voisines de l'Alberta et du Manitoba.

Plus de 24 heures plus tard, les deux hommes étaient toujours en fuite.

Un mandat d'arrêt a été émis à leur encontre lundi et ils ont été inculpés pour meurtres, tentatives de meurtre, et effraction.

"Nous sommes convaincus que quelqu'un connaît la localisation de ces deux (suspects) et possède des informations qui seront précieuses pour la police", a affirmé le chef de la police de Regina, Evan Bray.

Quelles sont leurs motivations?

Elles restent encore à éclaircir. "A ce stade de l'enquête, nous pensons que certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d'autres ont été attaquées au hasard", a indiqué dimanche la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore. "Parler d'un motif est extrêmement difficile pour l'instant", a-t-elle indiqué.

De son côté, le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, a imputé la responsabilité de ces attaques aux "drogues illégales qui envahissent nos communautés".