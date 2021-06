Ce que l'on sait de la rave party illégale, qui a tourné à l'affrontement violent en Bretagne

"Des pluies de lacrymos et de grenades"

"Encore une fois, les autorités ont choisi la violence en lieu et place de dialogue. Des pluies de lacrymos et de grenades se sont abattues sur une foule qui ne désirait que faire la fête....", a réagi de son côté le collectif Teknival des musiques interdites.

Des appels à rendre hommage à Steve Maia Caniço, jeune Nantais tombé dans la Loire lors de l'intervention des forces de police il y a deux ans, avaient été lancés ces jours derniers.

"A la mémoire de Steve Maia Caniço, en soutien aux inculpés de la Maskarade de Lieuron et pour toutes les victimes de la répression, notre seule volonté était de brandir haut et fort la musique comme étendard et comme élément indissociable de nos vies", a ajouté le collectif.

Le Teknival des musiques interdites revendique d'avoir choisi "la circonscription de Rennes dont le procureur, Philippe Astruc, est à l'heure actuelle le plus représentatif de ces politiques de répression et de stigmatisation".

"à 6H on a lâché l'affaire"