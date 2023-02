Ce que l'on sait ce mercredi soir après la découverte d'une femme blessée dans la rue à Monaco

Des policiers lourdement armés, encagoulés et en nombre. L’arrivée du GPSI, l’unité d’intervention de la Sûreté publique, n’est pas passée inaperçue, hier matin, auprès des résidents et travailleurs de l’avenue Crovetto Frères, quartier Plati.

À 9 heures du matin, ces policiers d’élite ont investi la résidence domaniale du "Soleil du Midi", au numéro 29, grimpant au troisième étage pour fracturer la porte d’un appartement avant de l’investir.

Propos incohérents et blessures au visage

Cette intervention policière a été déclenchée à la suite de la découverte par un employé de la Poste, vers 5h45 du matin, et non loin de là, d’une Beausoleilloise de 34 ans dans un état inquiétant. Celle-ci, en effet, était alcoolisée, tenait des propos incohérents et présentait des blessures physiques au visage.

Transportée au Centre hospitalier Princesse-Grace par les sapeurs-pompiers de Monaco, la victime avait passé une partie de la nuit dans ledit appartement avec la locataire – une amie Monégasque – et l’ex-concubin de cette dernière. Du grabuge y avait été entendu par le voisinage.

Suspectant des faits de violences physiques par l’homme présent et dans l’incapacité de joindre l’occupante des lieux, la Sûreté publique a été autorisée par le Parquet général à investir ce logement domanial. Pour lever tout doute.

Les policiers du GPSI ont découvert celle-ci… en plein sommeil, l’homme ayant déserté les lieux peu avant 5h.

Les blessures causées par une chute sur une jardinière

Grâce à l’exploitation de la vidéosurveillance et aux auditions de la locataire et de son ex-compagnon, les enquêteurs ont pu retracer l’exacte chronologie des faits et la nature des blessures.

Peu après 2 heures, la victime arrive chez son amie au "Soleil du Midi". Les deux femmes s’absentent en scooter et reviennent une demi-heure plus tard, titubant. Seule la victime reste sur la voie publique, où elle chute lourdement sur une jardinière. Ce qui explique la présence d’ecchymoses.

Elle se relève puis remonte dans l’appartement où le ton monte à maintes reprises avec les deux autres protagonistes.

Ce n’est que vers 5h45, donc, que la victime quitte la résidence avant d’être trouvée, hagarde, par l’employé de la Poste.

Les analyses toxicologiques effectuées au CHPG ont démontré que celle-ci était sous l’emprise de la cocaïne, du cannabis et de l’alcool.

Hospitalisée au service psychiatrique de l’hôpital, elle n’a pas encore été entendue par les enquêteurs monégasques.