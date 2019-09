Ce que l'on sait après la découverte d'une jeune femme battue à mort à Cagnes-sur-Mer

À quelques jours d’une campagne nationale destinée à porter un coup de projecteur sur la lutte contre les violences faites aux femmes, une affaire sordide donne sur cette actualité un terrible éclairage.

Samedi, vers 13 heures, le cadavre d’une jeune femme a été découvert, dissimulé sous des détritus, des branchages et une vieille couette à proximité de la gare de Cagnes-sur-Mer.

C’est un riverain qui, croyant apercevoir un pied depuis sa fenêtre, a donné l’alerte.

La police municipale s’est aussitôt rendue sur les lieux, mais n’a d’abord rien trouvé dans ce cul-de-sac perpendiculaire aux voies de chemin de fer.

En poussant plus loin leurs investigations, les agents ont finalement découvert le cadavre.

Une jeune femme, donc. Mais qui n’a pas pu être identifiée, aucun téléphone ni aucuns papiers n’étant découverts sur sa dépouille. On sait simplement qu’elle était habillée, légèrement vêtue, et surtout que son visage et son corps sont horriblement tuméfiés.

Nulle trace de coups de feu ou de couteau. La malheureuse a été rouée de coups. Battue à mort par un individu qui est activement recherché.

Alerte dans la nuit

Cette histoire est d’autant plus épouvantable qu’elle aurait peut-être pu être évitée. Tard dans la nuit, une première alerte avait été donnée par un habitant de la rue du Garigliano. Celui-ci, dont l’attention venait d’être attirée par des cris, avait surpris une altercation sur la voie publique.

Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’une discorde entre un homme et une femme. Probablement une violente dispute conjugale.

Mais, à 2 heures du matin, une patrouille dépêchée sur place n’avait rien remarqué. Peut-être la victime était-elle déjà tombée sous les coups de cet homme sur lequel on ne dispose, pour l’instant, d’aucun élément.

La suite est donc tristement établie : le cadavre a été enseveli au bout de cette voie sans issue par un meurtrier qui s’est volatilisé.

L’endroit est peu fréquenté, sinon par des SDF. Pas vraiment un terrain vague, mais une sorte de no man’s land où l’on vient se débarrasser de déchets encombrants.

Le commissariat de Cagnes-sur-Mer s’est chargé des premières constatations.

C’est finalement la Sûreté départementale, basée à Nice, qui a repris l’enquête sous le contrôle du parquet de Grasse.

Compte tenu du peu d’indices dont dispose la police et de l’état extrêmement dégradé de la jeune femme, couverte d’hématomes, la progression s’annonce difficile et il n’est pas certain que l’on en sache beaucoup plus ce dimanche sur les circonstances du crime ou sur l’identité de la victime et de son tortionnaire.