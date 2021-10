Ce que l'on sait après la découverte du corps d'une septuagénaire décapitée à Agde

C'est le fils de la victime qui a donné l'alerte. Le corps de sa mère âgée de 77 ans a été découvert à son domicile à Agde le mardi 12 octobre, la tête posée sur la table de la cuisine. Qui a bien pu se rendre coupable d'un acte si effroyable, et pourquoi?

L'enquête avance rapidement grâce au système de vidéosurveillance installé chez l'ancienne institutrice. Toutes les entrées et les sorties ont pu être enregistrées et visionnées par les enquêteurs.



Un suspect a été arrêté et placé en garde à vue jeudi soir. Il s'agit d'un homme de 51 ans, qui connaissait apparemment la victime, selon le parquet de Béziers. Lequel indique également que la piste terroriste n'est pas privilégiée.

Un retrait d'argent

Un retrait de 1.000 euros a été effectué avec la carte bancaire de la septuagénaire. Ce qui a permis d'identifier et de localiser l'assassin. Pourquoi "assassin"? Parce qu'il y a eu préméditation. Des gants en latex, ainsi que du ruban adhésif couvert de sang, ont été retrouvés dans le jardin.

D'après les enregistrements vidéo, la septuagénaire, qui vivait seule depuis le décès de son mari, avait ouvert le portail électrique de la résidence à cet homme, ainsi que la porte d'entrée de son domicile. Elle qui était pourtant discrète et méfiante, comme l'ont indiqué les voisins aux policiers.

Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un crime barbare et crapuleux.