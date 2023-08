Ce que l’on sait sur la découverte du corps d’un homme dans une crique de Saint-Raphaël

Ce vendredi, la victime n’avait toujours pas été identifiée. Selon nos informations, les enquêteurs disposent de peu d’éléments. L’homme retrouvé mort jeudi, en fin de matinée, dans une crique raphaëloise serait âgé de 60 à 70 ans. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par la Justice. Le corps du malheureux était totalement dénudé et légèrement altéré par les chocs contre les rochers et ne semblait pas avoir été immergé durant une très longue période. L’homme aurait été aperçu, vivant, dans ce secteur accidenté du littoral raphaëlois quelques heures avant que son corps ne soit retrouvé inanimé.

Le corps découvert par des promeneurs

Ce sont des promeneurs qui ont retrouvé le cadavre, jeudi en fin de matinée, et ont prévenu les secours. Les pompiers du Sdis 83 sont intervenus ainsi que des policiers nationaux qui ont procédé aux constatations d’usage. L’intervention n’est pas passée inaperçue dans ce secteur apprécié des baigneurs et des promeneurs pour son calme et sa beauté.

"Jeudi, vers 11 heures, j’ai vu des pompiers à proximité d’un de leurs camions, confiait une dame présente le lendemain, à la même heure, sur une plage voisine. J’ai pensé qu’ils intervenaient pour une piqûre de méduse ou un petit accident. Je n’ai pas imaginé que cela pouvait être aussi grave". Ce vendredi soir, le malheureux n’avait toujours pas pu être identifié.