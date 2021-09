Ce que compte faire le préfet des Alpes-Maritimes face aux manifs anti-pass le samedi à Nice

La Ville de Nice a appelé l’État à faire le nécessaire pour "que ces manifestations soient statiques et éviter qu’elles ne déambulent", comme l’avait posé Anthony Borré, premier adjoint au maire. Et bien l’État, via la préfecture des Alpes-Maritimes, semble sur la même longueur d’onde et se tient prête à agir dès ce samedi.

"Nous partageons la préoccupation du maire de Nice et des habitants quant à ces manifestations anarchiques, a livré Benoit Huber, directeur du cabinet du préfet. Déjà la semaine dernière nous avions orienté les cortèges pour limiter la gêne occasionnée par celles-ci".

La représentation de l’Etat dans le département prévient: "Ce samedi nous allons prendre des dispositions qui iront dans le même sens".

"La liberté de manifester est encadrée par la loi à laquelle ceux qui défilent doivent se soumettre car ils sont dans l’illégalité", conclut Benoit Huber.