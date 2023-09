Cavale ou disparition inquiétante: mais où est passé Marwan Berreni de "Plus belle la vie"?

Treize ans qu'il incarnait Abdel Fedala, un avocat à la vie trépidante dans le feuilleton à succès de France 3, "Plus belle la vie". Un rôle qu'il devait reprendre sur TF1.

Mais voilà, depuis plus d'un mois Marwan Berreni a disparu. Les scénarios ont dû être réécrits en urgence. Aujourd'hui la fiction a laissé place à une glaçante réalité.

Une jeune percutée par un 4X4

Le 3 août, une jeune femme a été percutée par le 4X4 qu'utilisait depuis plusieurs mois l'acteur, un Mercedes GLK noir. Les faits se sont produits à proximité d'une discothèque à la sortie de Mâcon.

Était-il au volant de ce véhicule qui a conduit Sandra, 37 ans, en réanimation durant 5 jours? La jeune femme a eu 8 côtes cassées, une fracture du bassin et de la clavicule ainsi que de nombreux hématomes. Son foie et ses poumons ont également été touchés.

Après l'hospitalisation, s'en sont suivies de longues semaines de rééducation dans un centre spécialisé.

Une scène d'une rare violence selon les témoins

Les témoins dépeignent une scène d'une rare violence. Des dires corroborés par les images de vidéosurveillance. On y voit la voiture à l'arrêt redémarrer de manière brutale et faucher Sandra sur un passage piéton. La jeune femme s'est faite rouler dessus et le conducteur a pris la fuite.

Depuis, Marwan Berreni est activement recherché. Deux jours après les faits, un 4X4 Mercedes présentant un choc à l'avant a été retrouvé à une vingtaine de kilomètres du lieu du drame. A l'intérieur, les enquêteurs ont retrouvé une note de restaurant et d'autres papiers qui les mettent sur la piste de l'acteur.

Lorsqu'ils se sont présentés à son domicile le mardi 8 août, il ne s'y trouvait pas et n'y avait visiblement pas mis les pieds depuis plusieurs jours.

"Son téléphone était sur répondeur"

Volatilisé. Nos confrères du Parisien ont recueilli le témoignage de l'un de ses amis qui comme lui, vit à Fuissé en Saône-et-Loire. Il racontera que Marwan Berreni ne s'est pas présenté à une soirée "où il était attendu" le 4 août. Et que "son téléphone était sur répondeur."



Inquiets, ses proches ont tout tenté pour le retrouver. Mais depuis "c'est le néant, le trou noir".

Son portable a cependant permis à la police de savoir qu'il se trouvait dans la discothèque le 400 le soir des faits. Il n'y serait resté qu'une trentaine de minutes.

Les dernières traces de vie sont cet appel émis à 13h28 le lendemain et un achat par carte bancaire dans une boulangerie.

"Il y a quinze jours, je lui aurais bien collé une patate"

Une information judiciaire a été ouverte contre X pour "blessures involontaires et délit de fuite".

Et puis, à la piste de la cavale, s'est ajoutée celle d'une disparition inquiétante.

"Au bout de quelques jours, il aurait repris ses esprits et aurait assumé. Ce n’est pas quelqu’un qui se dérobe. Et puis, où serait-il allé, et comment? Tout le monde connaît son visage! On est tous sidérés, c’est incompréhensible", souffle l'un de ses proches au Parisien. "Il y a quinze jours, je lui aurais bien collé une patate. Mais s’il revient demain, j’aurai juste envie de le prendre dans mes bras", dira un autre.

Marwan Berreni aurait-il pu se donner la mort? Ce drame couplé à la perte de son petit frère Bilal à Détroit en 2013 dont il ne s'est jamais remis aurait pu le pousser à commettre l'irréparable.

"Rien ne colle dans cette histoire"

Le flou total. "Rien ne colle dans cette histoire. Ni le fait de foncer délibérément sur quelqu’un, ni le fait de fuir ses responsabilités, encore moins de laisser ses parents, à qui il est très attaché, dans l’inconnu", lâche un autre ses proches qui pense que l'acteur s'est peut-être retrouvé avec des gens qu'il ne connaissait pas dans cette fameuse boîte de nuit.



Avançant ainsi la thèse d'un car-jacking ou d'une tentative d'extorsion.