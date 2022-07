Cannes : deux mineurs interpellés alors qu’ils tentaient de voler un scooter

Ce propriétaire d’un scooter Majesty l’a échappé belle. À quelques minutes près, son engin deux roues, qu’il avait stationné à proximité de son domicile à Cannes la Bocca, se volatilisait dans la nuit de mardi à mercredi.

Vers 1h30 du matin, un équipage de police municipale a en effet été requis pour se rendre en urgence rue Jean Gras à Cannes la Bocca, où deux suspects avaient été repérés en train de "bricoler" autour d’un scooter.

À l’arrivée des forces de l’ordre, les deux individus s’étaient dispersés comme volée de moineau. Le capot du deux-roues avait été ôté, le moteur ronronnait déjà, et une clé à vis avait été abandonnée juste à côté.

Les policiers ont réussi à rattraper les fuyards sur l’avenue Michel Jourdan et à les conduire au commissariat de Cannes. Durant leur garde à vue, ces deux mineurs âgés de 14 et 15 ans, résidents de la Bocca eux aussi, ont reconnu leur tentative. Ils devront indemniser leur victime des dégâts occasionnés sur son scooter, et ont été remis en liberté avec une convocation devant un délégué du procureur de la République en août.