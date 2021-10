Cambriolage chez Saint Laurent à Cannes : entre 50.000 et 100.000 euros de marchandises volées

À l’instar d’un Spaggiari, le ou les cambrioleurs de Saint Laurent ont œuvré sans arme, ni haine ni violence, dans la nuit de samedi à dimanche à Cannes. Mais le butin, lui, ne manque pas de valeur. Il serait estimé entre 50.000 et 100.000 euros, inventaire en cours.

Si la marque de luxe possède une boutique sur la Croisette, c’est sa réserve souterraine, située dans la galerie du Gray d’Albion à proximité, qui a été visée.

Selon nos informations, la porte d’entrée du local a été fracturée. Reste à savoir comment le ou les intrus ont pu accéder jusque-là. "À ma connaissance, c’est la première fois que ça arrive, s’étonne Isabelle Pasquier, présidente des commerçants de la galerie du Gray d’Albion.

Un suspect masqué d’une casquette

"L’accès aux réserves en sous-sol se fait soit directement depuis les magasins, soit par la galerie, mais celle-ci est complètement sécurisée, avec des alarmes radars et des gardiens présents 24/24h. Et puis sur les portes des réserves, le nom des marques ne figure évidemment pas, et certaines n’abritent que de vieux cartons. Il faut croire que les auteurs étaient bien renseignés…"

Toujours est-il que des vêtements, des articles de maroquinerie et des chaussures siglés YSL ont bel et bien été dérobés en quantité. Un suspect, masqué par une casquette, aurait été repéré aux abords de la galerie, via les caméras de vidéosurveillance. L’enquête a été confiée à la cellule anti-cambriolage de la Sûreté cannoise.