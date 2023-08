Cagnes-sur-Mer: la piétonne n'a pas survécu, la conductrice poursuivie pour homicide involontaire

La piétonne de 70 ans, renversée par une voiture, mercredi matin, vers 10 heures, à hauteur du parking de la Villette, à Cagnes-sur-Mer, n’a hélas pas survécu, indique Fabien Cezanne, substitut du procureur de Grasse à Nice-Matin ce vendredi. Elle était hospitalisée dans un état critique depuis l'accident.

La conductrice est désormais poursuivie pour "homicide involontaire" et non plus pour "blessures involontaires".

Vers l'ouverture d'une information judicaire

L’enquête de flagrance se poursuit mais pourrait basculer dans les prochains jours en ouverture d’information judiciaire, avec la possible mise en examen de la conductrice.