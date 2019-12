Cadavre d'une femme retrouvé brûlé à Mougins: le point sur l'enquête vendredi à 14h

La victime identifiée

Un policier en charge de la lutte contre le proxénétisme à Cannes a identifié cette femme aux cheveux blonds de 30 ans, "à 99,99 %", selon la procureur de la République de Grasse, Fabienne Atzori. Une avancée décisive pour les gendarmes chargés de retrouver le ou les meurtriers. Initialement, nous avions écrit qu'elle était âgée de 37 ans. Elle serait maman d'un enfant d'environ 2 ans.

C'est la diffusion d'une photo de la victime dans les services d'enquête des Alpes-Maritimes qui a permis de mettre un nom sur le visage de la malheureuse retrouvée à moitié dénudée, chaussée de bottes et la poitrine en partie calcinée. Ses tatouages auraient également aidé à son identification.

Un examen externe du corps avait permis de noter des caractéristiques: tatouages, cicatrice d’opération chirurgicale, tâche de naissance… Le corps a été en partie brûlé et immergé dans une flaque. Une difficulté supplémentaire pour les techniciens d’investigation criminelle.

>> RELIRE. Meurtre de Mougins : la victime a été identifiée

L'enquête se dirige vers le milieu de la prostitution à Cannes

L'identification de la victime est une avancée décisive pour les gendarmes chargés de retrouver le ou les meurtriers. L'enquête s'oriente désormais vers le milieu de la prostitution cannoise. Une perquisition a été menée dans un appartement de Cannes jeudi après-midi. Les enquêteurs cherchent à connaître l’environnement de la victime et déterminer où elle a été tuée.

Selon France Info, elle avait été victime de violences en 2015 et figurait dans un fichier de victimes. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Cannes et à la Section de recherches de la gendarmerie de Marseille, via son antenne locale de Fréjus.

>> RELIRE. L’enquête se concentre sur le milieu de la prostitution cannoise

Une autopsie pratiquée lundi

La jeune femme a-t-elle été tuée sur place ou a-t-elle été assassinée ailleurs avant d’être abandonnée à Mougins? Là encore, la réponse est essentielle pour la réussite de l’enquête. L'autopsie qui devrait être pratiquée lundi pourrait permettre de répondre à cette question.

Le médecin légiste cherchera à découvrir la cause du décès, devra préciser s’il y a des des traces de luttes, de coups, d'agressions sexuelles... L’autre tâche difficile qui incombe au médecin légiste est d’établir la date du décès. Toutes ces recherches toxicologiques, toutes les analyses criminalistiques prennent du temps.

Elles seront effectuées par le service centrale d’analyses génétiques de l’IRCGN, l’institut de recherche criminelle.

>> RELIRE. Corps calciné d'une jeune femme à Mougins: les défis que vont devoir relever les enquêteurs