"Ça va coûter très cher", une cagnotte lancée après la découverte d'une centaine de chats morts dans une maison à Nice

Que vont devenir les animaux et son propriétaire?

Une centaine de chats retrouvés morts et une trentaine dans un sale état. L’affaire de la "maison de l’horreur" se poursuit. Ce dimanche, l’association Urgence pour un animal (UPA06) est intervenue chez un Niçois âgé de 81 ans, alertée par sa famille. L’habitation et le jardin étaient remplis de chats agonisants ou en état de décomposition.

Une cagnotte pour soigner les chats vivants

Les militants de défense des animaux sont revenus sur place ce lundi matin. Au total, une trentaine de chats vivants ont été répartis chez huit associations fédérées par UPA06. Elles ont lancé une cagnotte pour les soigner.

"Ça va coûter très cher, détaille Émilie Desjacques, de la Tribu du fourmilier, une des associations. Il faut compter au minimum une centaine d’euros pour un chat en bon état, et là ce n’est pas du tout le cas. Ils sont très amaigris, certains ont des troubles neurologiques à cause de la déshydratation."

"On est montrés comme des parias"

La nièce du retraité, Joëlle Marchal, qui a alerté les associations, vit un paradoxe depuis que l’affaire a éclaté. Sa médiatisation a permis de faire avancer les choses, alors qu’elle assure alerter toutes les autorités sur la situation depuis des mois.

Mais les réseaux sociaux les accusent de n’avoir rien fait pour sauver les chats. "On a fait tout ce qu’on a pu pour les sortir de cette situation inextricable, on ne savait plus quoi faire et là on est montrés comme des parias, regrette-t-elle. On demande de l’aide depuis deux ans".

Syndrome de Noé?

Joëlle Marchal affirme que son oncle est victime de déni et des syndromes de Noé (qui pousse ceux qui en souffrent à accueillir plus d’animaux qu’ils ne le peuvent) et celui de Diogène (négligence de l’hygiène).

C’est notamment ce que devra déterminer l’enquête ouverte par le procureur de la République. Dans tous les cas, Joëlle Marchal espère que les troubles de son oncle, hospitalisé, seront reconnus et aboutiront à une mise sous protection.

Une situation fréquente, pour Émilie Desjacques, de l’association la Tribu du fourmilier: "Des gens qui souffrent de ces syndromes, il y en a plein. On a déjà eu des cas comme ça, même si là, c’est particulièrement impressionnant. Souvent, la famille est au courant, mais ils ne savent pas qui contacter… Ici encore, c’est une personne malade qui doit être aidée".