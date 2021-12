"Ça sentait le gaz depuis un moment": le témoignage de Christel, employée du restaurant située au rez-de-chaussée de l'immeuble qui a explosé à Sanary

Un immeuble d'habitation de trois étages qui s'est effondré dans la nuit à Sanary-sur-Mer, dans le Var, à la suite d'une explosion qui pourrait avoir été causée par un problème de gaz, indiquent ce mardi matin, les pompiers du Var.

D'après un bilan provisoire, l'explosion a fait un moins un mort. Six autres victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers, dont une victime "en urgence absolue". Un important dispositif de secours a été déployé dès les premiers instants et devrait être renforcé rapidement.

Ça sentait le gaz depuis un moment

Christel, agent de propreté dans un restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble effondré est résidente de Six-Fours-les-Plages. Elle a expliqué se lever à 4h tous les matins et commencer à travailler à 4h45.

Elle raconte sur RMC: "en arrivant sur place, je me demande ce qu'il se passe, je vois qu’il y a plein de monde. J’ai fait tout le tour, en passant par-derrière et j’ai été arrêtée. Il y avait un déploiement de pompiers de policiers. On m’a dit que ce n’était pas la peine, que l’immeuble s’était écroulé. Le Galion se trouve en-dessous (...) … Il y a une personne âgée que je croise tous les matins. Je me demande si elle est encore vivante", raconte-t-elle, sous le choc.