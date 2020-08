"Ça fait vraiment mal", "du sang coule"... Les victimes du poisson mordeur racontent leur mésaventure

L’appel lancé ce dimanche sur nicematin.com a suscité de multiples témoignages, de La Seyne-sur-Mer à Monaco en passant par Juan-les-Pins. Tour d’horizon.

Christine, 44 ans (Mougins): "Ma fille et un ami se sont fait mordre à Juan-les-Pins, jeudi, sur la plage publique face au pont du Lys. Le ou les coupables l’ont mordu, lui en premier, au niveau d’une plaie existante. Puis elle, plusieurs fois au niveau de la cuisse. Nous sommes retournés sur cette plage samedi, et j’ai senti quelque chose me taper la jambe une fois, puis deux, puis trois. Ma fille s’est fait mordre à nouveau. Puis ce fut le tour de son amie. Puis un cri: une dame à proximité s’est fait mordre à la cheville. Plus sévèrement, car elle saignait… Nous étions immobiles. Il ne s’est rien passé lorsque nous nagions ou marchions dans l’eau. Ils semblent agressifs! J’espère que ce phénomène ne durera pas, car c’est très désagréable et ça fait vraiment mal. Nous avons renoncé à la baignade. Je préférais déjà la piscine: ça m’a vaccinée."

Nathalie Berdi Hérault (Juan-les-Pins): "Il y a une quinzaine de jours, en me baignant à la plage Exflora, j’ai senti une petite morsure rapide et intense, comme une griffure de chat… Une fois sortie de l’eau, j’ai constaté que le haut de mon mollet saignait légèrement et qu’il y avait une petite coupure. Je ne me suis pas inquiétée outre mesure, mais j’ai trouvé cela étrange. Il est évident que j’ai été mordu par ce même poisson."