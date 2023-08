Braquage d’une bijouterie de luxe à Cannes: deux suspects auraient été interpellés à Paris

Braquage éclair ce mercredi matin à Cannes. La bijouterie Boucheron, située au 17 boulevard de la Croisette, a été le théâtre d’un vol à main armée, peu après 11 heures. Après avoir commis leur méfait en moins de dix minutes, deux malfaiteurs ont pris la fuite sur un puissant scooter, sans avoir fait de blessé.

Selon le parquet de Grasse, le directeur de l’établissement et un agent de sûreté étaient présents dans le commerce au moment de l’attaque. Un individu serait rentré chez Boucheron en se faisant passer pour un client. Il a alors brandi une arme, dont la nature reste à établir. Pas de coup de feu. Pas de blessé. Mais une scène aussi express que choquante.

Les voleurs ont pris la fuite à scooter en direction de Vallauris. Alertés par la police nationale, les gendarmes ont également déployé un dispositif d’interception. Sans succès. Ce mercredi soir, les braqueurs demeuraient introuvables, tout comme leur scooter.

Le montant du préjudice était en cours d’évaluation, précise le parquet. Il ne sera pas connu avant ce jeudi, même s’il devrait être important, dans cette enseigne prestigieuse dédiée à la joaillerie et l’horlogerie.

Les braqueurs interpellés?

Le parquet a ouvert une enquête pour vol à main armée en bande organisée. La PJ de Nice a procédé aux constatations d’usage et à l’audition des témoins. Les images de vidéosurveillance pourraient, elles aussi, apporter une aide précieuse à l’enquête. Enquête sur laquelle parquet et PJ tiennent à rester le plus discrets possible à ce stade.

Selon le site Actu17 et BFM Côte d’Azur, deux individus, soupçonnés d’être les braqueurs, auraient été interpellés dans la soirée par la brigade de recherches et d’intervention nationale, gare de Lyon à Paris, à leur sortie du train.