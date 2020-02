Battu, bâillonné, ligoté et jeté en sang dans un coffre de voiture: "Si je ne m’étais pas échappé, je serais mort"

"Si je n’étais pas sorti de ce coffre de voiture, je ne serais pas là pour vous parler." Battu à coups de poing, lacéré à coups de couteau, bâillonné, ligoté, couvert de sang, Yoann Noël, 28 ans, a échappé à ses agresseurs grâce à l’énergie du désespoir. « J’ai eu tellement peur de mourir... », a-t-il précisé, hier, à la barre de la cour d’assises. La psychologue qui l’a examiné à l’époque parle d’une « expérience de mort imminente ».

Le 7 avril 2017, en caleçon pieds et poings liés, Yoann Noël, s’extrait de la Renault Laguna de ses agresseurs. Ils sont en train d’acheter des chips et des bières. L’un d’eux n’oublie pas d’utiliser la carte de fidélité du magasin.

"Guet-apens"

Yoann Noël sautille comme il peut en hurlant : « Sauvez-moi ! Ils vont me tuer. » Madeleine, une retraitée, vient de se garer sur le parking du supermarché Casino de Grasse. Elle garde son sang-froid et conduit aussitôt la victime « tremblante, en pleurs » à la police. Yoann Noël poursuit son récit d’une voix ferme. La veille des faits, déjà agressé par Eric Caillet (Me Camille Mathieu), il avait réussi à s’échapper en abandonnant une pochette avec ses papiers. Il lui vient l’idée saugrenue de dérober la nuit suivante l’ordinateur de Caillet pour s’en servir de monnaie d’échange. Rendez-vous est donné en début d’après-midi le 7 avril. Alexandre Minetti (défendu par Me Emmanuelle Boukobaz-Gaglio) est au volant de sa Laguna avec Julien Dufour et Laurent Stebeta, embarqués dans cette expédition punitive.

Sommé de monter dans la voiture