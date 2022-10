Avez-vous vu Pascal Bergogne, disparu depuis deux jours à Sainte-Agnès?

L’homme est âgé d’une soixantaine d’années. Il a les cheveux gris, des yeux marron et porte des lunettes rectangulaires. Il était apparemment vêtu d’une chemise verte lorsqu’il a été aperçu pour la dernière fois devant chez lui.

Selon ses proches, il est certainement parti à pied pour faire une balade en forêt. L’homme, psychologiquement fragile, se serait perdu en chemin.

Depuis deux jours, les militaires sont à pied d’œuvre pour retrouver sa trace. Un hélicoptère de la gendarmerie nationale a été déployé. Il est appuyé, au sol, par une équipe cynophile, des brigadiers du peloton de surveillance et d’intervention, et des unités de montagne qui arpentent le village et ses alentours.

De son côté, la mairie de Sainte-Agnès a publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Il a été partagé plus de 470 fois par les habitants du village, de Roquebrune-Cap-Martin ou encore de Menton. La Ville invite toute personne ayant croisé Pascal Bergogne, depuis mercredi 18 heures, à leur envoyer un message privé. Ils peuvent aussi se signaler à la compagnie de gendarmerie de Menton au 04.93.35.72.35.