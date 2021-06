"Aujourd’hui, on est là pour les 20 ans de Manon"... Plus de trois ans après sa mort mystérieuse à Cannes, sa mère et sa soeur témoignent

"C’était encore un bébé. Elle dormait avec son chien wawa" souffle sa maman Marie, serrant la peluche contre son cœur. Sous le regard plein de tendresse de Charlotte, 25 ans, la grande sœur de Manon, auxiliaire de vie. Les deux femmes endurent le pire depuis quatre ans avec une grande dignité. "J’ai quitté mon travail, me suis réinstallée avec ma mère, raconte Charlotte. On s’est serré les coudes. C’était se jeter sous un pont ou se relever et continuer".

Tenues au secret de l’instruction, elles brisent néamoins le silence pour la mémoire de Manon.

Comme chaque année en juin, sa famille et ses amis se réunissent pour lui rendre hommage. Et ne jamais l’oublier. Une marche blanche en 2018 sur la Croisette. Un lâcher de lanternes en 2019. Des roses blanches jetées à la mer en 2020.

Demain dimanche, ce sera un pique-nique sur la plage boulevard du Midi. "Un endroit où on aimait aller, devant le kiosque 38". Une cagnotte leetchi a réuni 700 euros qui serviront à fleurir, "toujours de fleurs fraîches" sa tombe au cimetière de Pégomas et lâcher des ballons dans le ciel.

"On est là pour les 20 ans de Manon", soupire Marie, anéantie. Une douleur indicible. "On n’en parle pas ensemble... Cet hommage, je ne veux pas que ce soit triste, glisse Charlotte, les yeux débordants de larmes, la complice de toujours de Manon. Je veux qu’on sache qu’elle manque à beaucoup, Qu’elle a donné de la joie. Qu’elle a fait de son mieux dans la vie".

Manon. Qui était-elle?

"Secrète, pudique"

"Elle était réservée, secrète, pudique. Introvertie, mais avec une joie de vivre, l’envie de faire du bien aux gens. Elle donnait beaucoup aux autres". Manon. "Elle aimait la nature, les animaux. On faisait des randos avec les chiens. Elle a pratiqué l’équitation à Grasse, le judo, le football à l’AS Cannes". Manon. "Hyperactive, toujours en mouvement, dans la maison, en train de danser", sourit presque Charlotte. Manon. Son copain Casey a tatoué son prénom sur son bras. Manon était diabétique. Insulino dépendante. Une maladie qui complexait cette petite blonde aux yeux bleus, scolarisée à Auribeau, puis élève "parfois turbulente" au collège des Mimosas jusqu’à la classe de 4e.

"Elle ne se droguait pas, elle ne buvait pas", précise Marie, divorcée, qui a élevé seule ses deux filles depuis la séparation avec le papa quand elles avaient 7 et 3 ans. Manon au destin brisé. Réchappée de l’attentat de Nice ce 14 juillet 2016, jour où elle était sur la prom’...

"Amoureuse"

En novembre 2017, Manon cherchait du travail. Avait un petit copain de son âge depuis six mois. "Elle était amoureuse, toujours au téléphone avec lui". C’est l’incompréhension.

Le soir du 7 novembre? "A 19h03, je l’ai embrassé pour la dernière fois. Elle était habillée en blanc. Je suis sortie boire un verre. Elle restait à la maison. Quand je suis rentrée, elle n’était plus là, ne répondait plus au téléphone... Elle avait une place énorme dans la maison. On s’est retrouvé avec le vide.".

Aujourd’hui, mère et sœur attendent le procès espéré l’an prochain. Insoutenable attente. "Pour Manon, on va surmonter cette épreuve très difficile. Je veux faire confiance en la justice. Il reste beaucoup de questions. On ne voit cela que dans des films... Je veux savoir. Que la vérité soit dite. Qu’il y ait un jugement et une peine".

Pour Manon.