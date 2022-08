Au moins 32 morts et 50 blessés dans deux accidents de la route en Turquie

Un premier accident impliquant une ambulance et un autocar a fait 16 morts et 21 blessés sur une autoroute reliant la ville de Gaziantep à celle de Nizip.

Un camion percute accidentellement la foule

Quelques heures plus tard, 16 autres personnes ont été tuées et près d'une trentaine blessées 250 km plus à l'est dans un accident impliquant un poids lourd, selon le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca.

"16 personnes ont perdu la vie et 29 autres ont été blessées, dont huit grièvement, dans l'accident survenu à la suite de la rupture des freins d'un camion qui a percuté une foule à Derik", dans la province de Mardin, a indiqué le ministre Fahrettin Koca sur Twitter.

Des vidéos diffusées par la presse turque montrent un chauffeur perdre le contrôle de son poids lourd, percutant à pleine vitesse plusieurs véhicules et des piétons tentant de fuir.

Selon l'agence de presse officielle turque Anadolu, un accident de la circulation impliquant trois véhicules s'était produit au même endroit peu avant, et des équipes de secours se trouvaient sur place lorsque le camion a foncé dans la foule.