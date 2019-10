Attention à cette nouvelle arnaque par téléphone

Elle passe peut-être des centaines de coups de fil avant de ferrer un gros poisson, mais quand elle fait mouche, c’est l’or à l’appel ! Depuis quelques semaines, une jeune femme, ou quelqu’un se faisant passer pour telle, multiplie les appels téléphoniques en Principauté depuis l’étranger. Sa cible ? Des personnes âgées et vulnérables qu’elle tente d’embobiner en se présentant « soit comme une vieille connaissance, soit comme quelqu’un de sa famille ».

« Elle lui fait part de difficultés financières et lui demande de lui venir en aide, soit en lui remettant des espèces, soit des objets de valeur », décrit le commissaire principal de la Sûreté publique, Régis Bastide.

Si le procédé peut paraître grossier, des personnes vulnérables sont malheureusement déjà tombées dans le panneau face à l’obstination de l’escroc. D’où un message d’alerte et de prévention diffusé par le gouvernement princier. « La plus grande vigilance est recommandée, et face à un appel téléphonique de ce type, il est demandé d’aviser, sans délai, la Sûreté publique. »

Un complice coursier à Monaco

Le contenu des appels n’est que pur baratin, selon Régis Bastide. « C’est une histoire complètement inventée et qui s’adresse à des personnes qui vont se tromper sur l’identité de leur interlocuteur. C’est ce qui explique que la plupart du temps ces tentatives échouent. » Sauf qu’à force de répétition, des brèches s’ouvrent. « Il y a eu des préjudices », confirme ainsi le commissaire principal, sans rentrer dans les détails de l’enquête.

D’autant que la fameuse jeune femme s’avère tenace. « Elle se montre plus pressante pour obtenir de sa victime un virement bancaire ou la remise de bijoux ou de numéraires à remettre à un complice qu’elle présente comme un coursier. »

Le ou les escrocs auraient donc un complice prêt à intervenir en Principauté. Un élément important dans l’enquête confiée, sous la direction du Parquet général de Monaco, à la division de police judiciaire de la Sûreté publique. « On a pris le sujet à bras-le-corps en mobilisant les moyens adaptés au niveau du nombre d’enquêteurs et des moyens de polices technique et scientifique », assure Régis Bastide.

Provenant « généralement » de l’étranger, les appels malveillants nécessitent toutefois un coup de main de l’extérieur pour remonter à la source. Là aussi, la Sûreté publique affirme que les seniors monégasques ne seront pas abandonnés. « Sur le plan de la coopération policière internationale, les moyens adéquats seront employés puisqu’on veut avancer vite dans ces enquêtes et identifier le ou les auteurs de ces agissements. »

Difficile toutefois d’avancer avec certitude à une époque où des plateformes permettent de produire des faux numéros quasi-intraçables.

Reste l’essentiel, la prévention, pour que plus aucune victime de ces atteintes aux biens ne soit à déplorer en Principauté.