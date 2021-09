Attention à cette arnaque Netflix qui peut vous coûter très cher

Le site Phanondroid a donné l'alerte. Les mails sont identiques à ceux que vous pourriez recevoir de la plateforme vidéo. Une bonne mise en page, des codes couleurs et le logo Netflix, tout y est. On vous informe que votre abonnement est arrivé à expiration et pour le renouveler, vous devez renseigner toutes vos coordonnées bancaires... sur un faux site.

Cependant, quelques détails dans le mail peuvent vous mettre la puce à l'oreille, comme cette faute d'orthographe "dès que possibles" ou encore des anomalies au niveau de la ponctuation.

Le message provient de "L'Equipe NFX" et tout le message est en français, sauf la fin, qui elle est en anglais. Vous remarquerez également que la date d'expiration est écrite au format américain. C'est-à-dire que le mois arrive en premier, puis le jour et enfin l'année.

Un site bloqué par les navigateurs

Les utilisateurs peuvent également être interpellés par le fait que le site internet sur lequel ils sont redirigés pour renseigner leurs coordonnées bancaires est bloqué par les navigateurs Chrome, Edge et Firefox, comme le rapport phonandroid qui les a testés.

Pour ne pas se faire piéger, Netflix livre quelques conseils à ses abonnés. Comme celui de vérifier l'URL du site. La plateforme indique qu'elle ne passe jamais par l'intermédiaire d'un fournisseur ou d'un site tiers pour communiquer avec les utilisateurs.

Ou encore, lors de la création de vote compte, pour ne pas se faire subtiliser des informations personnelles, choisissez un mot de passe spécifique pour Netflix et renseigner votre numéro de téléphone pour permettre la détection de connexions non désirées.

Vous avez reçu ce mail frauduleux? Vous pouvez le transférer à l'adresse suivante: phising@netflix.fr avant de l'envoyer à la corbeille.