Attention à ce mail frauduleux usurpant l’identité des carabiniers de Monaco

Une fois n’est pas coutume. Certaines personnes auraient été les destinataires d’un mail frauduleux se faisant passer pour la compagnie des carabiniers du Prince. Cela avait déjà été le cas au mois d’août dernier et une fois de plus, la plus grande vigilance est requise.