Attentats du 13-Novembre: une journaliste belge avait interrogé Salah Abdeslam lors de sa fuite vers Bruxelles sans le savoir

Son identité était encore inconnue, lorsque le 14 novembre 2015, au lendemain des attaques terroristes de Paris et de Saint-Denis, Salah Abdeslam a été interrogé par une journaliste belge au sujet des contrôles mis en place ce matin-là à la frontière. Le seul rescapé du commando prenait la fuite vers Bruxelles avec deux complices.

Charlotte Legrand leur avait tendu le micro et se souvient-elle, "ils n'étaient pas spécialement sympathiques, mais ils ont répondu à mes questions le temps que leurs cartes d'identité soient contrôlées".

Les propos tenus par Salah Abdeslam, Mohamed Amri et Hamza Attou ont été diffusés à l'antenne de la RTBF: "Celui-là, c’est le troisième. Troisième contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Mais on a compris un petit peu le sens de… Le pourquoi. Après, on a su le pourquoi".

Arrêté en mars 2016 à Bruxelles, la RTBF a pu consulter un procès-verbal d'une écoute du terroriste dans lequel il relate cette rencontre fortuite. Poussant ainsi le média belge à fouiller dans ses archives.

"J'ai éprouvé un certain malaise", relate la journaliste qui dit s'être sentie "bizarrement un peu coupable". "Je craignais qu'on m'accuse d'avoir manqué de discernement lors de cette interview."



Mais Charlotte Legrand estime qu'elle n'aurait pas pu agir autrement: "A ce moment-là, je n'avais tout simplement pas les éléments pour reconnaître Abdeslam. Ni moi, ni la police".