Attentat du 14-Juillet sur la Prom': aucun barrage n’aurait pu stopper le camion selon un expert

Selon ce rapport d’expertise, il semblerait que la municipalité ne possédait que de deux types de dispositifs anti-intrusion. D’une part de très grosses jardinières en bois blanc qui une fois remplies de terre pèsent environ 1,2 tonne. Et d’autre part des séparateurs mobiles de voie (SMV). Ces glissières en béton d’une soixantaine de centimètres de haut peuvent être assemblées entre eux à l’aide de jonctions métalliques pour constituer un barrage routier. L’expert note qu’en juillet 2016 la ville détenait précisément 26 SMV d’une tonne et 19 SMV de 2,2 tonnes.

Mais lors de la fête nationale et de la Prom Party qui a suivi aucun des deux n’a été déployé. Pas plus que les jardinières géantes. Ces deux dispositifs avaient pourtant été mis en œuvre les jours précédant dans le cadre de l’Euro 2016. Les jardinières sécurisaient en effet le parcours du tramway à la fois sur la place Massena où se trouvait la Fan zone et place Garibaldi (voir photos). Quant aux SMV ils avaient été disposés sur la voie des 40 mètres conduisant à l’Allianz Rivera.

Le soir du 14 juillet ils sont restés au hangar. Selon nos informations il n’aurait même jamais été question d’y avoir recours. Lors d’une première réunion, le 28 juin 2016, la préfecture a bien demandé de revoir sa copie pour le 14-juillet et d’envisager la mise en place d’une « zone sanctuaire » fermée. Mais il ne fut alors question que de barrières Vauban. Option qui fut même levée en accord avec les services préfectoraux lors d’une seconde réunion, le 7 juillet.

Le fait que, ni les services de l’État, ni ceux de la ville, n’aient envisagé de déployer de tels barrages, ne les disculpe pas, bien au contraire. La vraie question est de savoir si ces jardinières ou ces glissières de béton auraient pu stopper le camion. C’est d’ailleurs précisément celle qu’a posée le magistrat instructeur à l’expert : « Dire si ces plots positionnés sur la chaussée et sur le trottoir auraient pu immobiliser le poids lourd, le ralentir, dévier sa course ou toute autre conséquence pouvant être envisagée. »

Le camion ralenti mais pas stoppé

Et pour y répondre l’expert niçois a procédé par reconstitution. Sur une piste d’essai de l’Ain, il a lancé à 40 km/h un camion en tout point similaire à celui utilisé par le terroriste (voir ci-contre) d’abord contre des jardinières. Celles-ci ont été projetées de part et d’autre de l’engin sans parvenir à le stopper, ni même à le dévier. Le 19-tonnes a ralenti d’a peine 5 km/h au moment de l’impact avant de reprendre rapidement de la vitesse. Les dégâts occasionnés étaient superficiels. Et il n’a d’ailleurs été nécessaire de le réparer pour procéder au second essai.

Cette fois ce sont sept SMV en béton, arrimés entre eux pour former un barrage de presque 17 mètres de long, correspond à la largeur du trottoir de la Prom’, que le poids lourd vient percuter. Mais là encore impossible de le stopper net. Les glissières éclatent en plusieurs morceaux. La vitesse du camion diminue cette fois de 8 km/h mais l’engin continue à nouveau sa route.

Toutefois un bout de béton s’étant fiché sous l’essieu droit sa trajectoire est déviée et lors du test le camion a fini contre un arbre dans le fossé de la piste d’essai. Mais l’expert estime que cette circonstance est aléatoire. Et sur la Promenade des Anglais elle aurait pu tout aussi bien conduire le camion vers la mer comme vers les terrasses de la chaussée Nord. Il n’exclut d’ailleurs pas que le terroriste ait pu redresser sa trajectoire en dépit des dégâts mécaniques important occasionnés par ce second choc.

Insuffisant mais dissuasif?

« Force est de constater, résume-t-il, que les deux dispositifs objets des essais de percussion n’ont pas empêché le franchissement par le poids lourd de la ligne de percussion… » Selon lui pour l’arrêter il aurait fallu plusieurs rangées de glissières en béton, des bornes rétractables telles que celles qui ont depuis été installées sur la Prom, ou un autre camion d’un plus gros tonnage encore et rempli de sable ou de gravier.

Il y a toutefois une dernière variable que l’expert avoue ne pas pouvoir mesurer, c’est « l’effet dissuasif » qu’aurait pu avoir un tel barrage, même insuffisant, « sur le comportement du terroriste ». Cela aurait-il dissuadé Mohamed Lahouaiej Bouhlel de passer à l’acte. Cette question-là restera à jamais sans réponse.