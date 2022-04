Attaque de Saint-Pierre-d’Arène: "Heureusement que j’avais rendez-vous, car j’aurais pu y être", témoigne un riverain

Les rumeurs allaient bon train, ce dimanche matin, autour du cordon de police qui entourait l’église Saint-Pierre-d’Arène de Nice. Les commerçants qui n’étaient pas dans le périmètre de sécurité pouvaient continuer à recevoir leurs clients. "Les policiers nous ont dit qu’ils reviendraient vers nous s’il fallait fermer", indique une vendeuse du Naturalia du boulevard Gambetta.

"Un événement grave"

D’autres - comme le café Vergano, le magasin U et le primeur Tutti Frutti - ont dû baisser leur rideau. "Je faisais mes courses au U à 9h30, quand on nous a dit de rester dans le magasin, car un événement grave se passait à l’extérieur", rembobine Marie-Rose. Elle se souvient avoir été évacuée vers 10 heures, avec les autres clients, et part alors voter à la villa Masséna. Puis elle revient, rue de France. "J’attends pour rentrer chez moi, j’habite juste en face de l’église. Heureusement que je n’avais pas un plat au four", relativise-t-elle.

"Il y a quand même eu un attentat", rappelle Claudine, sa voisine. Toutes les deux vivent dans le quartier depuis 25 ans. Elles décrivent l’endroit comme calme, supposant un acte isolé. "C’est quand même un peu facile de dire que c’est un déboussolé", avance Marie-Rose.

"C’est toujours calme ici", s’étonne une fidèle de l’église, qui la fréquente depuis un an. Fernando, qui vit dans le quartier depuis presque 40 ans et se rend régulièrement à l’église de Saint-Pierre-d’Arène, le confirme. "Ça m’a fait tout drôle. J’y étais dimanche dernier, tout s’est très bien passé. Heureusement que j’avais rendez-vous avec mes parents ce matin sur la promenade des Anglais, car j’aurais pu y être", lâche-t-il.

Le manque d’une police de proximité

Stéphane et sa sœur Pascale vivent sur le bas de Gambetta depuis une cinquantaine d’années. Ils parlent d’une église fréquentée - "c’est la seule dans le coin" - et bien surveillée. "Il y a beaucoup de bénévoles, des jeunes", expliquent-ils. Ils ont fait toutes leurs communions ici, Stéphane a même été enfant de chœur. "C’est hallucinant. Le pire, c’est que ça commence à faire partie du quotidien", regrette-t-il. Tous deux sont enfants de pieds-noirs. "Quand ils sont partis d’Algérie, il y avait des attentats tous les jours. Ce genre d’actes, ça me rappelle de mauvais souvenirs", laisse-t-il planer.

Le président du comité de quartier de Gambetta, Eric Fouzari, déplore un acte regrettable. Mais il n’est pas très étonné. "Il y a de tout devant les églises. En fait, on a besoin d’une police de proximité. Ce n’est pas la peine de recruter plein d’agents. Il nous en faut sur place, au quotidien. Comme avant. Rien que rue Trachel, le poste de police est toujours fermé", martèle-t-il.

La police de proximité avait été mise en place par Jean-Pierre Chevènement en 1998, sous le gouvernement de Lionel Jospin. En 2007, Nicolas Sarkozy a décidé de la supprimer. Dix ans plus tard, les sénateurs à majorité communiste ont déposé une proposition de loi pour la rétablir. En 2018, Emmanuel Macron a lancé une expérimentation d’une "police de sécurité au quotidien", devant être déployée dans 62 quartiers de "reconquête républicaine" en janvier 2021. Donc sur des territoires précis, et pas dans toutes les zones de la ville.