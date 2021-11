Attaque au couteau sur des policiers à Cannes: l'énigme Lakhdar B., plombier discret du quartier République

Son voisin garagiste ne veut pas croire une seconde à un acte terroriste. "Soit il a pété un plomb, soit il avait un contentieux avec la police."

"Il était tombé d'un échafaudage et avait été sérieusement blessé. Il en gardait des séquelles", ajoute un électricien qui travaille dans l'impasse. "Il peut à peine courir." Lui non plus n'arrive pas à imaginer Lakdhar B. auteur d'un attentat.

Sur la photo qu'on lui présente, il confirme: il s'agit pourtant bien du suspect filmé ce matin en train de poignarder sauvagement des policiers.