Attaque au couteau au British Museum de Londres: au moins un blessé, le musée évacué

Un homme a été blessé à l'arme blanche à l'entrée du British Museum de Londres mardi et son agresseur présumé arrêté, a indiqué la police, qui ne considère pas en l'état l'incident comme de nature terroriste.

Le musée, dont les collections comptent notamment la pierre de Rosette ou des marbres du Parthénon, a indiqué avoir été évacué et avoir fermé ses portes.

Un "incident isolé"

Dans un communiqué, la police a indiqué être intervenue vers 10H00 locales (09H00 GMT) pour un "incident isolé", "pas considéré comme de nature terroriste": "un homme blessé à l'arme blanche a été transporté à l'hôpital".

Un autre "a été arrêté pour coups et blessures" à la suite de cet incident survenu "au croisement de Russell Street et de Museum Street", où se trouve l'entrée principale du musée, l'une des attractions britanniques les plus visitées, a précisé Scotland Yard.

Les services de secours ont précisé que la victime était blessée au bras.

Le musée évacué

Le Royaume-Uni a été frappé par plusieurs attaques au couteau menées par des jihadistes ces dernières années. Les crimes à l'arme blanche sont fréquents au Royaume-Uni où la possession d'armes à feu est très strictement contrôlée.

Dans un communiqué, le British Museum a précisé avoir fermé "à la suite de l'agression d'un membre du public à proximité".

"Les agents de sécurité du musée ont apporté leur assistance avant l'arrivée des secours. Les visiteurs ont été évacués du musée par précaution", est-il ajouté.