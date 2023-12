"L'attentat de Nice ne m'a pas déplu": quand l'auteur présumé de l'attaque au couteau à Paris ironisait sur le drame du 14 juillet

Il était connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques.

Né en France en 1997 de parents iraniens, chez qui il réside dans l'Essonne, Armand Rajabpour-Miyandoab, qui a tué un touriste ce samedi 2 décembre, avait déjà été interpellé par le renseignement intérieur (DGSI) en 2016 pour un projet d'attaque à La Défense, un quartier d'affaires à l'ouest de Paris.

Un acteur de la djihadosphère

Il était alors un acteur parmi d’autres de la djihadosphère. Sauf qu'aux enquêteurs, comme l'indique Le Parisien qui retrace ses multiples relations djihadistes, dès ses premières auditions, il affirme s'être auto-déradicalisé en mai 2016, aussi facilement qu’il s’était radicalisé. "J’ai remonté le fil et je me suis dit que l’islam gâchait ma vie", explique-t-il.

Et d'assurer avoir annoncé la nouvelle à ses parents, en buvant une bière et mangeant du porc. "Je suis tombé dans l’Islam le plus pur et j’ai réussi à m’en sortir tout seul", revendique-t-il alors devant les policiers.

Sauf que la vérité est plus nuancée et les enquêteurs sceptiques. L'exploitation de ses supports numériques permet de retrouver des recherches sur "les bombes au phosphore", la Gay Pride" ou bien encore "les hommes armées"

"L'attentat de Nice ne m'a pas déplu"

Surtout, sur les réseaux sociaux, après avoir menacé la France le 2 juillet 2016: "la France a déclaré la guerre, à elle d’assumer", il ironise sur l’attentat au camion sur la Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016.

Interrogé à ce sujet par les enquêteurs, nos confrères du Parisien rapportent ces propos: "J’ai encore des pensées noires, je reconnais que l’attentat de Nice ne m’a pas déplu et je trouve que ce qui arrive est normal, vu l’implication de la France dans le conflit syrien. Je reconnais que mes pensées ne sont pas normales et je pense que j’ai besoin d’un suivi pour m’aider à travailler dessus".

Condamné à cinq ans de prison

Il avait été condamné à cinq ans de prison et en était sorti en 2020 après quatre ans de détention, a précisé une source sécuritaire à l'AFP. Il avait été placé sous contrôle judiciaire et sous Micas, un dispositif administratif assorti de mesures comparables à celles d'un contrôle judiciaire, et visant à prévenir des actes de terrorisme.

Connu pour troubles psychiatriques et islamisme radical, il avait suivi un traitement médical psychiatrique tout au long de sa détention et après sa sortie. "Les premiers mois étaient encourageants", il semblait s'être "détaché de la religion" après sa remise en liberté, selon une source sécuritaire.

Mais cet homme à la personnalité "très influençable", "très instable", suscitait à nouveau des inquiétudes depuis le printemps-été 2022, selon cette source.

Phénomène de décompensation?

Après son interpellation, il a déclaré aux policiers "qu'il en voulait à ce qu'il se passait à Gaza, que la France serait complice de ce que faisait Israël. Il aurait dit qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir, tant en Afghanistan qu'en Palestine", a précisé le ministre de l'Intérieur.

"L'actualité récente pourrait l'avoir fait décompenser", juge la source sécuritaire.