Attaque au couteau à Dublin: victimes, rumeur sur l'origine de l'agresseur, scènes de chaos... Que s'est-il passé dans la capitale irlandaise?

De violentes émeutes ont éclaté dans la capitale irlandaise, ce jeudi 23 novembre dans la soirée. Des heurts qui ont fait suite à une attaque au couteau survenue en début d'après-midi et qui a fait cinq victimes.

Ces affrontements ont éclaté dans un quartier où vit notamment une population immigrée, et sur fond de rumeurs sur l'origine de l'agresseur présumé. La police a écarté la piste terroriste et le Premier ministre a assuré ce vendredi matin que les personnes ayant pris part aux heurts "font honte à l'Irlande". On fait le point sur cette fin de journée sous haute tension à Dublin.

Les faits

Ce jeudi 23 novembre, cinq personnes dont trois enfants ont été hospitalisées après un "incident grave" à Dublin, selon la police irlandaise. Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme a agressé plusieurs personnes vers 13H30 (locales et GMT), a indiqué Liam Geraghty, responsable de la police locale.

D'après le média irlandais RTE, la police ne considère pas les faits comme étant de nature terroriste. Les victimes sont un homme, une femme et trois jeunes enfants. Une petite fille et une femme sont "sérieusement" blessées, selon la police. Le petit garçon a pu quitter l'hôpital, indique les médias.

Un suspect a été arrêté, a annoncé de son côté le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a été hospitalisé. Les cinq victimes ont été transportées dans plusieurs hôpitaux de la région de la capitale irlandaise, a indiqué la police.

Dans un communiqué, elle a assuré suivre une piste précise, dont elle n'a pas mentionné la nature, et a affirmé qu'elle n'est à la recherche d'"aucune autre personne". "Nous sommes tous choqués par les faits qui se sont produits à Parnell Square", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre, adressant "pensées et prières" aux victimes et à leurs familles.



"Les faits dans cette affaire sont toujours en train d'émerger. Les services d'urgence ont réagi très rapidement et étaient sur place dans les minutes qui ont suivi", a-t-il poursuivi, en précisant qu'un suspect a été arrêté par la police. Selon le récit d'un témoin, l'assaillant a été désarmé notamment avec l'aide d'un jeune homme. "Un autre homme a pris le couteau et l'a mis de côté" pour qu'il soit remis à la police, a-t-elle raconté.

Condamnations unanimes de l'UE

Immédiatement après cette attaque, les chefs des institutions de l'Union européenne ont exprimé leur émotion et leur solidarité avec l'Irlande, après une attaque au couteau qui a fait plusieurs blessés dont trois enfants à Dublin.

"Choquée par l'attaque brutale qui a blessé plusieurs personnes à Dublin, y compris des enfants", a écrit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur X (anciennement Twitter). "Ce soir, mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et au peuple irlandais", a-t-elle ajouté.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit "consterné par l'horrible attaque". "Vous pouvez compter sur l'entière solidarité de l'UE dans ce moment difficile", a-t-il écrit au Premier ministre irlandais Leo Varadkar dans un message également publié sur X.

"Le grave incident survenu aujourd'hui à Dublin (...) nous a tous choqués", a réagi sur ce même réseau social la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en exprimant sa reconnaissance "aux personnes présentes sur les lieux qui sont intervenues immédiatement".

De violents heurts ont éclaté dans la capitale

Mais dans la soirée, tout a basculé. De violents heurts imputés à l'extrême droite ont éclaté dans la capitale irlandaise. Plusieurs véhicules, dont une voiture de police et un bus ont été incendiés et des magasins ont été pillés, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ces affrontements ont éclaté dans un quartier où vit notamment une population immigrée, et sur fond de rumeurs sur l'origine de l'agresseur présumé. Les forces de l'ordre ont été visés par des projectiles de la part d'une foule qui s'est aussi montrée hostile envers "les médias mainstream". Le calme est revenu en fin de soirée, après des faits qualifiés de "sauvagerie gratuite" par le superintendant en chef Patrick McMenamin. Aucun blessé grave n'a été signalé malgré les "attaques" qui ont visé les forces de l'ordre, a ajouté le responsable policier, précisant que jusqu'à 400 policiers ont été mobilisés.

Vers 22H00 (locales et GMT), la police a indiqué que les rues du centre-ville de Dublin étaient à présent "essentiellement calmes". "Nous ne tolérerons pas qu'un petit nombre utilise des faits épouvantables pour semer la division", a déclaré dans un communiqué la ministre de la Justice Helen McEntee, appelant au "calme".

Des pancartes "Irish Lives Matter" ("les vies irlandaises comptent") et des drapeaux irlandais ont été brandis lors de ces incidents inédits depuis plusieurs années, auxquels des centaines de personnes ont pris part.

Phew. Women and children are now safe. Great bunch of lads. #dublinriots pic.twitter.com/0LaZNjtKLT — Luke Benson 🇵🇸🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇺🇦 (@Mr_LukeBenson) November 23, 2023

Still a lot of unrest around Parnell Street area, burning car and public order unit on street pic.twitter.com/1GfEAuGPEe — Stephen Murphy (@SMurphyTV) November 23, 2023

Ce vendredi matin, la police irlandaise a fait état de 34 arrestations à Dublin et 32 seront déférés devant le tribunal. Onze véhicules de police ont été détruits et plusieurs policiers ont été blessés, dont un grave.

Des "hooligans dingues mus par une idéologie d'extrême droite"

Un responsable de la police, le commissaire Drew Harris, a évoqué une "faction de hooligans dingues mus par une idéologie d'extrême droite". "Les faits ne sont pas encore clairs", a-t-il souligné, déplorant des "rumeurs" et "insinuations" répandues "à des fins malveillantes".

"Des Irlandais sont attaqués par ces ordures", a lancé un individu dans les heurts, d'autres dans la foule évoquant le meurtre d'une jeune enseignante par un ressortissant slovaque qui a été condamné récemment à la prison à vie.

Au lendemain de ces émeutes, le Premier ministre irlandais a qualifié les individus impliqués dans ces violences de "honte à l'Irlande". "Ces gens affirment défendre les ressortissants irlandais", "ils mettent en danger" les "plus innocents et vulnérables", a-t-il déclaré à la presse. "Ils font honte à Dublin, honte à l'Irlande, honte à leurs familles et à eux-mêmes".