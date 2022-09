Assises de Nice: l’éleveur de Peïra-Cava avait la gâchette facile

Bruno Ciais, 41 ans, agriculteur à Peïra-Cava, absorbait jusqu’à un litre de Ricard par jour. Quand il appelle ses amis pour leur annoncer qu’il vient de tuer Romain Wiecek, son meilleur ami, certains pensent qu’il délire, une fois de plus. L’éleveur de Peïra-Cava est connu pour son intempérance et son impulsivité. Bruno Ciais et Romain Wiecek, inséparables compagnons de beuverie, sont réputés dans le village pour leurs coups de gueule. Leurs bagarres sont suivies de réconciliations tout aussi spectaculaires. À jeun, ils sont décrits comme de charmants garçons, surtout Romain, toujours prêt à rendre service.

Une mort difficile à assumer

Le paroxysme de ces interminables apéros survient lors de la soirée du 12 août 2018, dans la maison de l’éleveur, chemin de la Chapelle. Romain aurait insulté la famille Ciais. Bruno, complètement ivre, l’a abattu à bout portant d’une seule balle de gros calibre. Le corps de la victime est resté deux jours dans une fosse avant que les gendarmes ne l’exhument. Bruno Ciais a d’abord évoqué un accident: "J’ai tiré sur un lampadaire parce que la lumière me gênait. Romain s’est interposé." Une version fantaisiste qu’il avait un temps abandonnée. Difficile pour un accusé de se regarder dans le miroir. Bruno Ciais ne se souvient plus désormais avoir eu une intention meurtrière. Un tir accidentel? L’accusé ne l’exclut pas mais sa mémoire, dit-il, lui joue des tours. "Est-ce que reconnaître, c’est trop dur à assumer?", questionne la présidente Emmanuelle de Rosa en devinant la réponse.

"Il y a une certaine complaisance dans ce village vis-à-vis de votre comportement", observe la magistrate. Bruno Ciais ne comprend pas le sens du mot "complaisance". Dans le village tout le monde savait qu’il buvait trop, qu’il possédait des armes. "A Peïra-Cava, y a pas grand monde qui ne boit pas", se défend l’accusé.

Ivresse dangereuse

Lundi soir, le docteur François Grosso, psychiatre, a rappelé une évidence: "Quelqu’un en état d’ivresse peut être extrêmement dangereux. Je peux en témoigner aux urgences psychiatriques. Quand un homme à plus de 3 grammes d’alcool dans le sang, tout peu arriver." L’alcool tue, et pas toujours lentement. Des voisins confirment que l’agriculteur avait la gâchette facile quand il avait bu plus que de raison, capable de faire feu en pleine nuit, de viser des pies dans son jardin ou des panneaux de signalisation. Son frère cadet en a fait l’amère expérience. Bruno, fâché contre lui pour une histoire de coucherie, avait tiré sur sa voiture il y a neuf ans. "Ce n’est quand même pas un geste anodin", remarque la présidente.

Le 14 août, deux jours après le drame, il appelle Stéphane, l’un de ses amis de Coaraze. Celui-ci est appelé à la barre: "Il m’a dit: j’ai un problème. Il faudrait que tu montes. J’ai tué Romain, il faudrait faire disparaître le corps, le jeter dans un vallon."

Stéphane se rend aussitôt à la gendarmerie. Bruno Ciais nie catégoriquement avoir tenu de tels propos. Il paraît à la dérive, attrape le regard d’Eleonore et Maxime, encore incrédules d’avoir perdu Romain, leur petit frère, dans ces conditions. Droit dans les yeux, il murmure: "Je m’excuse. Je suis coupable." Le verdict est attendu ce mercredi. Eleonore et Maxime ne demandent rien. Seulement que Bruno Ciais assume son crime.