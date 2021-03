Assassinat de Samuel Paty: la collégienne à l'origine de la polémique avait avoué son mensonge

L'enquête avait rapidement établi que la jeune fille "était absente pour maladie" lors du cours dispensé le 6 octobre dans sa classe au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), avait indiqué le procureur national antiterroriste le 21 octobre.

Lors de sa garde à vue et de sa mise en examen pour "dénonciation calomnieuse" un mois plus tard, Z. Chnina a admis avoir menti en affirmant que le professeur avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de sortir de la classe lors de ce cours intitulé "situation de dilemme : être ou ne pas être Charlie".

"Elle a menti car elle s'est sentie prise dans un engrenage, car des camarades lui avaient demandé d'être leur porte-parole", assure son avocat Me Mbeko Tabula joint par l'AFP.

"Il y avait un vrai malaise, elle s'est sentie obligée d'en rajouter pour faire valoir ce message", défend-il.

Sur la base du témoignage de sa fille, par ailleurs menacée d'expulsion pour des problèmes de discipline, Brahim Chnina avait porté plainte contre l'enseignant et lancé une virulente campagne sur les réseaux sociaux avec l'aide d'un militant islamiste, Abdelhakim Sefrioui. Les deux hommes, mis en examen pour "complicité d'assassinat", sont en détention provisoire.

Informé par leur campagne de dénigrement, un réfugié tchétchène radicalisé de 18 ans, Abdoullakh Anzorov, s'était rendu le 16 octobre devant le collège. Contre de l'argent, des collégiens lui avait permis d'identifier le professeur de 47 ans, qu'il avait décapité avant de s'en prendre à la police qui l'avait abattu.

Au total, quatorze personnes sont mises en examen dans ce dossier, dont six élèves du collège, trois amis de l'assaillant et trois jeunes en contact avec lui sur les réseaux sociaux.