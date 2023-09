Assassinat d’un caïd à Cabris en 2019: neuf suspects renvoyés aux assises pour un procès en 2024

La villa bucolique louée à Cabris pour Thierry Fornasari, 45 ans, était censée servir de base de repli alors que se préparait le braquage d’une bijouterie cannoise. Elle sera en réalité son tombeau. Les enquêteurs y ont trouvé deux douilles, quatre ogives et le sang de cette figure du grand banditisme, notamment sur un collier de serrage en plastique.

Cinq jours plus tôt, le 25 février 2019, le cadavre de Thierry Fornasari reposait sur la banquette arrière d’une Audi calcinée. Un promeneur a donné l’alerte alors qu’il sortait son chien sur la piste du Pandoux à Tanneron.

Thierry Fornasari ne manquait pas d’ennemis tout au long de sa riche carrière de malfaiteur, à la fois braqueur et trafiquant de drogue international installé à Marbella en Espagne. Sa tête était mise à prix par la pègre marocaine. Lors d’écoutes téléphoniques, on l’entend se vanter de leur avoir volé des tonnes de cannabis et d’avoir amassé 1,5 million en quelques mois. Plus récemment, il avait "mis à l’amende" un délinquant cannois, contraint de lui remettre 200.000 euros. Autant de coups de force qui lui valaient de solides inimitiés.

L’enquête de la PJ sur ce crime dans le milieu s’annonçait ardue mais la découverte de la villa de Cabris par les gendarmes appelés pour un cambriolage, s’avérera déterminante pour la suite des investigations. Malgré un nettoyage qui se voulait minutieux, l’équipe de malfaiteurs a laissé derrière elle de précieux indices.

Un meurtre "préventif"?

La police scientifique à la recherche d’indices lors de la découverte de la planque de Thierry Fornasari et de ses complices. (illustration Sébastien Botella) SÉBASTIEN BOTELLA / NICE MATIN.

A l’issue d’une enquête close cette année, Gabriel B., 32 ans, Béchir A., 29 ans, Jamel H., 32 ans, trois délinquants sans envergure du bassin cannois, sont accusés d’avoir supprimé leur mentor.

L’autopsie révèle que la victime a reçu au moins une balle dans le thorax avant d’être brûlée. L’un des suspects évoque deux tirs en état légitime défense alors que Fornasari, affirme-t-il, se montrait menaçant. Sa version est démentie par les constatations, selon une source proche de l’enquête.

Un autre parle d’un meurtre préventif, par peur de la réputation du boss. Par le passé, il se serait montré impitoyable avec des associés qui se désistaient au dernier moment. D’aucuns pensent qu’il a pu être supprimé, sans doute pendant son sommeil, dans la planque de Cabris pour un mobile plus terre à terre: l’appât du gain.

En cavale depuis 2017

Alors qu’il était censé purger une peine de quinze ans infligés à Grasse pour l’importation de sept tonnes de drogue, Thierry Fornasari avait obtenu une improbable permission de sortie en novembre 2017. Il avait, depuis, oublié de regagner sa cellule de la maison centrale de Lannemezan. Un mois plus tard, il est soupçonné d’avoir participé à un home-jacking particulièrement violent dans une maison bourgeoise du Cannet. Un couple y avait été molesté, blessé et dépouillé.

Une cavale coûte cher, très cher: le repris de justice ne se déplaçait jamais sans un impressionnant arsenal et beaucoup d’argent. De quoi susciter la convoitise de ces jeunes et récents associés? La brigade criminelle de la PJ de Nice, sous la direction d’un juge d’instruction de la JIRS de Marseille a découvert un nombre impressionnant d’armes lors des perquisitions. Ils ont identifié, notamment grâce à une minutieuse analyse de la téléphonie, au moins neuf personnes impliquées à des degrés divers dans cette affaire. L’un a pu se contenter de faciliter la location de la maison ou servir de taxi, tandis qu’un autre a incinéré le corps du caïd. Aucun d’entre eux, en revanche, ne revendique les tirs mortels mais tous se retrouvent renvoyés devant la cour d’assises pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Trois le sont pour répondre, en plus, d’assassinat.

Un patronyme lourd à porter

Les auteurs de l’assassinat ont eu le tort de vider, post mortem, un box à Salernes, dans le Var, où Fornasari avait stocké du matériel et notamment trois voitures volées. Des véhicules dont les mouvements permettent de mieux comprendre le déroulement de cette affaire. Certains suspects semblent avoir été recrutés par Fornasari pour le trafic de stupéfiants. D’autres l’ont été pour monter au braquage, un domaine où Thierry Fornasari, dès son adolescence, avait été initié par Robert, son père. Lors de son procès à Grasse, Thierry Fornasari se présentait comme un paisible jardinier dont le patronyme était lourd à porter. Il souffrait, disait-il encore, d’être assimilé à son oncle Emile, un habitué des cours d’assises, qui cumule plusieurs peines à perpétuité.

Le procès des assassins présumés de Thierry Fornasari devrait se tenir courant 2024 à Aix-en-Provence. La veuve du défunt, une avocate espagnole, se constituera partie civile, selon Me Marie Seguin, son conseil.