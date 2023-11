"Une peur à devenir folle": arnaquée sur un site de rencontre, cette Azuréenne raconte sa descente aux enfers financière et psychologique

Chevelure poivre et sel. Sourire affable. Regard jovial de sexagénaire bon teint. Un portrait qui cochait toutes les cases. Mais qui a entraîné la descente aux enfers, à la fois financière et psychologique, d’une femme.

C’est l’histoire de Marie-Louise (1), Cannoise de 58 ans, auxiliaire de vie au SMIC. Ou comment les filous du numérique séduisent habilement les innocents cœurs à prendre pour mieux les dépouiller.

Médecin sans frontières

L’histoire débute en juillet. Divorcée depuis deux ans, Marie-Louise est célibataire. Espérant un renouveau amoureux pour leur mère, ses filles, 17 et 22 ans, l’inscrivent sur le site de rencontre français Happn. "Je repère cet homme séduisant sur la photo. Je commence à converser avec lui. Il se présente comme médecin sans frontières américain, s’appelant Marko Dean, travaillant au Moyen-Orient", raconte Marie-Louise, encore sous le choc.

La conversation écrite, agréable, se poursuit une semaine. Désireuse de voir son courtisan, ils se connectent en WhatsApp pour une vidéo. "Mais je le voyais très mal sur l’image". Les échanges se poursuivent. Des projets de se voir, évoqués. "Trois semaines plus tard, il m’annonce qu’il a participé à une réunion en Arabie Saoudite, et que les dirigeants du pays lui ont donné en cadeau la somme de deux millions de dollars en cash. Pour raison de sécurité, il me demande de réceptionner le colis chez moi. J’accepte".

"Une peur à devenir folle"

Le piège se referme sur Marie-Louise. Son prétendant qui l’appelle "chérie", lui demande d’abord de virer 3.200€ pour l’envoi du paquet à la société de transport Axton via une banque en ligne. Ce qu’elle fait après une nuit de réflexion. "J’avais même le numéro de suivi du colis". Mais l’arnaque va crescendo. "Une personne m’appelle d’Espagne: le colis est bloqué, la somme d’argent détectée, c’est interdit et je risque une grosse amende. Le colis est taxé, et je dois régler 8.400€ sous sept jours", raconte Marie-Louis, alors totalement sous emprise.

"Une peur à devenir folle" l’étreint. "Marko me disait de payer, sinon on irait en taule! Une amie puis mon frère ont essayé de m’alerter. J’étais dans le déni. J’ai viré 2.800 €. C’était tout ce qu’il me restait sur mon compte"…

Harcelée

L’escroc n’en a pas assez. "Marko me harcelait, même la nuit, me disait qu’on était dans le même bateau. J’ai emprunté 5.600€ à la fille de ma patronne, viré l’argent toujours à Axton via une autre banque en ligne".

Et la spirale infernale a continué pour la victime, sous antidépresseur. " Axton m’a demandé 24.000€. Là, j’ai tilté. Marko me demandait de faire un crédit pour payer!" L’arnaqueur la harcèlera jusqu’à début novembre. "J’ai perdu 11.600€, plus de 15kg. Je me sens honteuse, coupable. J’ai eu tellement peur d’aller en prison. S’il continuait, je me suicidais."

Mannequin polonais

Après recherches, il s’avère que la photo postée sur le site de rencontre était celle d’un mannequin senior polonais. Qu’Axton, fausse société de fret (qui existe encore!) a été créée le 24 juillet: "Jour de notre rencontre". Que Marko Dean, dont l’identité a été usurpée, est celle d’un vrai médecin travaillant à Amman en Jordanie. Que l’escroc grugeait d’autres proies sous d’autres identités.

Dupée, plumée et humiliée, Marie-Louise a porté plainte. Va devoir faire un prêt pour rembourser. Avoue courageusement sa détresse psychologique.

"Pour moi, c’est trop tard. C’est pour les autres femmes que je témoigne. Il y a des gens vulnérables qui peuvent se suicider…"

1: Le prénom a été changé.