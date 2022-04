Arnaque au permis bateau: une école de Golfe-Juan visée

Un cadeau d’anniversaire empoisonné. Pour 320 euros, sa famille lui avait offert la formation du permis côtier… Dont il ne verra jamais la couleur! C’est pourtant les yeux fermés que Nicolas Gerbac s’est inscrit à l’école System Boat Academy, sur le port Camille-Rayon à Golfe-Juan. "Mon père et mon frère avaient déjà passé leur permis chez eux…"

Sauf que, voilà: après le code en octobre 2021, Nicolas Gerbac attend de passer son examen pratique qui ne cesse d’être repoussé par le gérant de l’école, sous prétexte de mauvaises conditions météorologiques. "Et puis un beau jour, plus de réponse. Je suis même passé au local au port, tout était fermé."

Plus d’une centaine de plaignants

En janvier, c’est inquiet qu’il décide de joindre les affaires maritimes pour se renseigner, avant de découvrir que son timbre fiscal de 70 euros - nécessaire à la délivrance du permis - a déjà été utilisé. Autre mauvaise surprise: il voit des dizaines de personnes dénonçant sur Internet la structure en utilisant le terme "escroquerie".

Nicolas Gerbac n’est pas le seul à avoir l’impression de s’être fait berner. Adeline, qui voulait passer son permis avec son conjoint, a "perdu" 500 euros. "Quand on voulait passer le code, il nous disait qu’il n’y avait jamais de place, que les bateaux ne sortaient pas l’hiver… Jusqu’à ce qu’on découvre en mars dernier la cessation d’activité de l’école pour faillite." Cette habitante de Cagnes-sur-Mer a donc décidé de créer un groupe Facebook pour monter un collectif de victimes: "Collectif contre system boat academy golf juan".

En tout, plus d’une centaine de personnes s’est manifestée, dont des dizaines qui ont porté plainte à Antibes, Nice et Menton. "On ne lui reproche pas d’avoir fait faillite mais d’avoir continué à accepter de nouveaux élèves alors que ça faisait des mois qu’il ne s’en sortait plus!", regrette-t-elle.

"Je n’ai jamais eu l’intention d’escroquer personne"

Après de nombreuses sollicitations pour demander remboursement, Adeline a fini par recevoir une explication de la part du gérant. Dans un mail, il écrit: "Mon entreprise a fait faillite à cause des difficultés dues au Covid. Je n’ai jamais eu l’intention d’escroquer personne."

S’il assure "essayer de trouver une solution financière" pour rembourser les candidats, son avocat, Me David Tobelem ajoute: "Nous n’avons pas encore été convoqués par la police mais j’ai contacté la brigade financière à Antibes pour signifier que nous nous tenons entièrement disponibles pour nous présenter afin de répondre aux questions et connaître quelles sont les infractions que l’on reproche à mon client."

Pour lui, le propriétaire de System Boat Academy "n’est pas le vilain petit canard que tout le monde décrit" puisque l’entreprise, créée en 2016, "tournait très bien avant la crise sanitaire".

En attendant, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) confirme lui avoir retiré son agrément pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur après avoir remarqué "des manquements significatifs de la société aux dispositions réglementaires".