Armes, véhicule blindé, boxe, cuisine... On vous emmène dans les locaux du RAID à Nice

Un blindé afin de parer les balles

Nom de code : PVP. Pour « Petit véhicule protégé ». « On l’appelle “le blindé” », précise Léo, le chef d’antenne du RAID. Ce surnom décrit mieux la bête qui nous fait face. 5,5 tonnes hors charge, 2,20 mètres de hauteur, un gabarit et une gueule intimidants, le tout habillé de noir mat façon Batmobile : le « blindé » en impose. Conçu aux normes militaires, il accompagne le RAID lorsque les balles fusent.



Chaque antenne détient un blindé. « Auparavant, c’était des fourgons de la Brink’s reconditionnés. Désormais, ce sont des véhicules de la marque Panhard, financés par des fonds européens », explique Léo. Le PVP peut encaisser « tout projectile de type balistique ». Ce fut le cas dans la nuit du 1er au 2 janvier derniers. à Trans-en-Provence, un forcené a tiré une dizaine de balles, atteignant phares et projecteur.



Deux places devant. Six à l’arrière. Une tourelle pour le sniper. Un haut-parleur pour négocier. Des vitres renforcées et réduites au strict minimum. Une grille amovible pour protéger le pare-brise. Et un dispositif capable d’enfoncer un portail. Voilà pour les caractéristiques du PVP. Son rôle : protéger les policiers des balles pour retarder l’instant où ils devront riposter.



« On croit que le RAID est là pour neutraliser les terroristes. Mais notre mission, c’est d’interpeller les individus et de les présenter à la justice ! », insiste Léo. Sur le logo du RAID, une panthère laisse pendre une patte avec nonchalance. Symbole de cette force tranquille.