Armes, profil, victimes... Ce que l'on sait de l’intervention du RAID pour un ancien militaire retranché à Menton

Toujours introuvable. Ce vendredi matin, les forces de l’ordre restent à la recherche d’un homme potentiellement armé, soupçonné d’avoir commis des violences intrafamiliales à son domicile du Val de Gorbio, à Menton, la veille au soir. L’alerte a entraîné la mobilisation d’importants moyens. Voici ce que l’on sait.

Les faits reprochés

Il est 19h30, ce jeudi, quand les services de police de Menton sont appelés route du Val de Gorbio. Un homme aurait commis des violences sur sa femme. Il détiendrait plusieurs armes. Les équipages de police secours et de la police municipale interviennent aux abords du domicile où l’homme serait retranché. Au vu des circonstances et de son profil, ils sollicitent l’intervention du Raid.

Un profil qui interpelle

L’homme est en effet un ancien militaire, rompu au maniement des armes. Un ancien chasseur alpin, révèle BFM Côte d’Azur. Selon nos sources, cet homme âgé d’une trentaine d’années aurait opéré sur des théâtres d’opérations extérieures (OPEX) aussi sensibles que l’Afghanistan.

Le RAID en action

L’antenne niçoise du RAID est donc activée. Les hommes en noir rejoignent les équipages de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP 06). Ils tentent d’entamer une négociation avec le suspect. Son téléphone ne répond pas. À cet instant, femme et enfants se sont réfugiés chez des voisins. L’homme serait donc seul. Mais le RAID doit lever le doute. Ces policiers d’élite investissent le domicile, sur le qui-vive. Personne en vue.

Potentiellement armé

Le dispositif est levé après 23h. Les policiers ont découvert une carabine au domicile. Mais pas d’autre arme. L’homme en fuite est donc potentiellement armé. Il a bien été géolocalisé sur Menton ce jeudi soir, mais dans un trop vaste périmètre pour le repérer. Dès lors, l’individu est recherché et son signalement diffusé.

Sa famille mise en sécurité

Entretemps, les sapeurs-pompiers ont pris en charge sa femme et leurs deux enfants. Ils ne présentent pas de blessures graves, mais des contrôles s’imposent. La mère et ses enfants sont évacués vers l’hôpital de la Palmosa. Une fois les vérifications terminées, ils devaient être accueillis par des proches et ainsi mis en sécurité.