Armé d'un couteau, un "très jeune homme" blesse sa mère, son frère de 11 ans puis des passants, la police ouvre le feu à Château-Thierry dans l'Aisne

Un homme a blessé six personnes au couteau, sa mère et son frère puis quatre passants, vendredi soir à Château-Thierry, avant d'être maîtrisé par la police qui a fait usage d'arme à feu, ont indiqué la préfecture et une source proche du dossier.