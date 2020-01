Après une plainte de la Fondation Brigitte Bardot, 25 animaux saisis dans la villa d'une personne âgée

Après avoir réalisé le comptage final des félins, les équipes se forment et organisent rapidement le départ des animaux.

Un par un, chaque animal est placé dans une caisse de transport. À chacun sont attribués un numéro, une fiche caractéristique permettant de le reconnaître et une photographie : « Seuls les chiens sont identifiés. Aucun des chats ne porte de puce. »

Un travail long, précis, réclamant patience, savoir-faire et délicatesse.

Si certains chats se laissent attraper sans trop de difficultés, d’autres se rebiffent, ne comprenant pas ce qu’il se passe. « On voit bien que certains ne sont pas forcément habitués au contact avec l’humain, ce n’est pas quelque chose de naturel », soutient un membre du milieu associatif qui interroge un de ses collègues : « Tu es allé dans le garage ? »

Une question souvent répétée au fil des minutes. Et pour cause, ceux qui en reviennent ont besoin d’en parler : « Dans ce genre de cas, lorsque l’on intervient pour une saisie on s’attend à voir une accumulation de tout : de magazines, d’objets, d’animaux. Mais là, non. Il y a “seulement” beaucoup d’animaux. Mais le pire, c’est l’état du garage… »

«On a trouvé le cadavre d’un chat collé au sol...»

Reprenant leur respiration, les bénévoles racontent : « Il y a des déjections partout. Visiblement, une partie des chats y était enfermée. » Le pire, ce que tous redoutaient, était bien là : « Oui, on a trouvé un chat mort. Pardon de le dire comme ça mais on a dû décoller son cadavre du sol avec un couteau pour parvenir à le récupérer. Donc ça ne datait pas d’hier. »

Conduit pour une autopsie, le chat ayant perdu la vie n’a pu être examiné : « Le vétérinaire nous a dit que c’était trop tard. Il est bien trop… rigide pour faire quoi que ce soit. Donc non, on ne saura pas de quoi il est mort. »

Un coup dur, une image choc à laquelle, dramatiquement, les associations ne sont que trop habituées.

«Il va mieux, il reprend des forces»