Appelés pour un vol de montre de luxe avec violence aggravée à Cannes, les forces de l'ordre poursuivent les auteurs jusque dans les tunnels de la gare

Un nouveau vol à l'arraché de montre de luxe, commis en réunion et avec violence, a été perpétré vendredi 11 août à 5h du matin sur le boulevard de la Croisette. Les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue.