Altercation qui a fait un blessé dans un restaurant de Monaco-Ville: l’auteur présumé des coups placé en détention provisoire

Le parquet général a ouvert une information judiciaire hier. Le mis en cause, un employé du restaurant L’Estragon, a été présenté au juge d’instruction à midi, lequel l’a inculpé des chefs de "tentatives d’homicides volontaires et de menaces de mort avec arme sur personne ayant vécu durablement sous le même toit". Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Monaco.

Un blessé au couteau

Pour rappel, les services de la Sûreté publique sont intervenus mardi vers 12 h 15 au niveau du restaurant L’Estragon, rue Emile-Loth. Ils procédaient à l’interpellation d’un salarié, identifié comme pouvant être l’auteur d’un coup de couteau porté quelques minutes auparavant à l’abdomen d’un collègue au sein des cuisines de l’établissement. Blessée, la victime était prise en charge par les pompiers et conduite au CHPG pour une intervention chirurgicale.

Selon les témoignages recueillis sur place et confirmés par le parquet général, le mis en cause aurait ensuite poursuivi, couteau à la main, une autre employée qui réussissait à prendre la fuite pour trouver refuge dans le restaurant d’en face. Selon les premiers éléments de l’enquête, cette seconde victime vivait sous le même toit que le mis en cause sans qu’ils ne soient pour autant en concubinage.

Interpellé sur place, l’auteur présumé des faits était placé en garde à vue le jour même. Garde à vue prolongée dès le lendemain à la demande du parquet général par le Juge des libertés. L’enquête se poursuit donc désormais dans le cadre procédural de l’instruction judiciaire.